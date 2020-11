Lolita Flores guarda silencio sobre la polémica por el reparto de la herencia de Paquirri

06/05/2019 Lolita Flores, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Tras la entrevista más dura de Kiko Rivera - en la que descubrimos muchas de las irregularidades que Isabel Pantoja habría cometido, supuestamente, con la herencia de Paquirri - muchos de nuestros famosos, relacionados de un modo u otro con los Pantoja o con los Rivera, se han posicionado sobre el que se ha convertido en el culebrón del año.



Lolita Flores - novia de Paquirri hasta que éste la "dejó" por Isabel Pantoja - era de las primeras en dejar clara su opinión después del especial "Cantora: la herencia envenenada". La artista no dudaba en comentar una fotografía en la que Francisco Rivera confesaba lo mucho que echaba de menos a su padre en estos momentos tan duros para la familia. Así, con "el tiempo pone todo en su sitio" Lolita dejaba claro de qué lado se posiciona en esta guerra que han emprendido unidos los hijos del diestro - Francisco, Cayetano y Kiko - contra la tonadillera para que ésta les devuelva los objetos personales de su padre.



Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Lolita desde el estallido de toda esta polémica. Muy discreta y apresurada, la cantante prefiere no enfrentarse públicamente a Isabel Pantoja y da la callada por respuesta, evitando aclarar por qué cree que "el tiempo pone a cada uno en su sitio". ¡Dale al play y no te pierdas la reacción de la hija de Lola Flores!