‘Wonder Woman’ iría a HBO Max poco después de estreno en cines

(Bloomberg) -- "Wonder Woman 1984", la única gran película que aún debutará en los cines este año, puede aparecer en AT&T Inc., solo una o dos semanas después de su lanzamiento, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que podría ayudar al nuevo servicio de transmisión a agregar suscriptores rápidamente y mantener los cines abiertos al mismo tiempo.

WarnerMedia de AT&T se encuentra en las etapas finales de las deliberaciones sobre el destino de la película, que actualmente está programada para estrenarse en los cines el día de Navidad. Si bien el estudio podría retrasar la película hasta el próximo año, el lanzamiento rápido de videos caseros es otra opción que está ganando apoyo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por discutir deliberaciones internas. Los planes no se han establecido y podrían cambiar, dijeron, y agregaron que algunos propietarios de cines están abiertos a la idea en este caso.

El lanzamiento de una película como "Wonder Woman 1984" en casa tan pronto después de que aparezca en los cines habría sido impensable a principios de este año. Se esperaba que la película fuera uno de los mayores éxitos del verano, una continuación de una película que recaudó US $ 821,8 millones en todo el mundo en 2017. Pero la pandemia ha obligado a Hollywood a reescribir su libro de jugadas.

Nuevo jefe de WarnerMedia Jason Kilar busca acelerar el crecimiento de suscriptores en HBO Max, su competidor de seis meses en Netflix y un enfoque clave para el crecimiento futuro. El lanzamiento en línea de una gran película de superhéroes de DC Comics justo después de Navidad podría impulsar las inscripciones. El servicio terminó el tercer trimestre con 8,6 millones de usuarios activos. Juntos, la red de televisión de pago HBO y HBO Max tienen 38 millones de clientes estadounidenses y 57 millones en todo el mundo.

Si bien los cines han criticado a los estudios por lanzar nuevas películas en casa tan pronto después de su aparición en los cines, pueden estar dispuestos a relajar sus objeciones en este caso. Más teatros se arriesgarán a cerrar por el resto del año si Warner Bros. retrasa "Wonder Woman 1984", un pensamiento desagradable para cadenas que ya están al borde de la insolvencia. Además, a cambio de acortar el tiempo entre el estreno en cines y en línea de la película, Warner Bros. podría hacer un pago a los propietarios de teatros, dijeron las personas.

Problemas de principios

A diferencia de sus competidores, Warner Bros. se ha mantenido firme en los estrenos teatrales durante la pandemia. Si bien la mayoría de las principales películas se han retrasado o se han puesto en línea más rápido de lo normal, el estudio eligió estrenar el "Tenet" de US $ 200 millones en los cines en septiembre. Pero con muchos lugares cerrados y el público reacio a asistir a los que estaban abiertos, el Christopher Nolan La película se tambaleó, y los cines estadounidenses contribuyeron con solo US $ 55,1 millones a sus US $ 350,8 millones a nivel mundial.

Warner Bros. declinó hacer comentarios.

No ha cambiado mucho desde que salió "Tenet". En todo caso, las condiciones para una carrera teatral se han deteriorado. Estados Unidos ha visto un sube en los casos de coronavirus en las últimas semanas, lo que lleva a mayores restricciones en las reuniones. La cadena número 2 en EE.UU. Cineworld Group Plc's Regal, ha cerrado todas sus ubicaciones nacionales indefinidamente.

Otras grandes cadenas ahora están abiertas, pero están luchando sin grandes películas para atraer al público. Adam Aron, director ejecutivo de AMC Entertainment Holdings Inc., el mayor circuito teatral de Estados Unidos, dijo en una conferencia telefónica el 2 de noviembre que el estudio aún estaba trabajando para sacar la película como estaba previsto el día de Navidad. Sin embargo, dijo que nada estaba garantizado debido a la incertidumbre de la pandemia y que se ha centrado en recaudar suficiente capital para permitir que la cadena sobreviva hasta que se distribuya una vacuna.

Los teatros no son los únicos que se han opuesto a los estrenos en casa. Muchos cineastas prefieren ver su trabajo en la pantalla grande, y los actores a menudo reciben bonificaciones pagadas en función del rendimiento financiero de una película en los cines. Pero Warner Bros. compañeros de estudios ya lo han resuelto. Walt Disney Co., una vez el mayor oponente de las películas en línea, ha lanzado "Hamilton" y "Mulan" para los espectadores en casa.

Nota Original:‘Wonder Woman’ May Go to HBO Max Shortly After Theater Opening

