Trump habla de nueva Administración; no admite victoria de Biden

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió por primera vez desde el día de las elecciones que puede que no haya ganado otro mandato, pero no llegó a conceder en triunfo a Joe Biden.

Mientras hablaba desde Rose Garden en la Casa Blanca el viernes sobre las vacunas contra el coronavirus, Trump prometió que su Administración no volvería a “confinar” el país, pero dijo que otro presidente podría hacerlo.

“Esta Administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué Administración será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no lo impondrá”, dijo.

Trump, que no respondió a las preguntas de los periodistas, sufrió una serie de reveses importantes el viernes temprano en su intento por revertir la victoria de Biden. Las redes de noticias declararon Georgia a favor del demócrata, y los desafíos legales de Trump se derrumbaron en otros tres estados clave.

En conjunto, los acontecimientos del viernes redujeron significativamente las opciones de Trump para cambiar la carrera a su favor. Si bien el presidente ha argumentado en repetidas ocasiones que los resultados de las elecciones han sido contaminados por un fraude generalizado, sus equipos legales no han podido presentar pruebas de eso, y los funcionarios federales y estatales han calificado la contienda como la más segura en la historia de la nación.

