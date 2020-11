Perú.- Vizcarra declara que no violó la neutralidad de cara a las elecciones presidenciales de 2021

11/03/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha declarado este viernes, ante la Junta Nacional de Elecciones por presuntamente haber roto la neutralidad que le exige su cargo en una entrevista a la prensa el pasado octubre.



De acuerdo a la acusación, Vizcarra señaló que integrantes de los partidos Acción Popular y APP habrían pedido que se postergaran las elecciones por la pandemia. Integrantes del primer partido demandaron al presidente por romper la neutralidad que viene asociada a su cargo respecto a los comicios de abril de 2021.



La Junta Nacional de Elecciones dio la razón al demandado y convocó al presidente que aseguró no haber perjudicado porque esas palabras se dijeron "en medio de la pandemia" y no había dado nombres, sino simplemente había respondido a una pregunta, según ha recogido el diario 'El Comercio'.



En el informe también se hacía mención a otro comentario de Vizcarra en el que el mandatario aseguraba que había "cambiado el status quo político" porque había partidos "parte de una política rancia y vieja".



Vizcarra se ha vuelto a defender alegando que no ha hecho mención a ningún partido en específico.



Por otro lado, el pasado martes el Congreso de Perú admitió una nueva solicitud de vacancia contra el mandatario por dos casos de sobornos, cuando hace menos de dos meses superó una moción de censura por su presunta implicación en el caso 'Richard Swing', con el que el cantante Ricardo Cisneros se habría beneficiado de una serie de contrataciones públicas gracias a la supuesta relación de amistad que mantendría con el presidente.