Cuba e Irán blindan su alianza frente a sanciones de EEUU

Amplía con declaraciones del canciller iraní y de su homólogo cubano ///La Habana, 6 Nov 2020 (AFP) - Cuba e Irán abogaron este viernes por reforzar su alianza frente a las sanciones impuestas por EEUU durante un encuentro de sus respectivos cancilleres en La Habana, antes incluso de que se determine quien será el próximo presidente estadounidense."Muy feliz de estar aquí para discutir nuestra cooperación (...) Irán y Cuba han estado de pie enfrentando las presiones de Estados Unidos, presiones que sólo pueden ser consideradas como un terrorismo económico", dijo el canciller iraní, Mahammad Javad Zarif, al saludar a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en un acto realizado en el salón de protocolo del Laguito (oeste de La Habana).En el inicio de una visita de trabajo a la isla muy cuestionada por Washington, Zarif prometió que la cooperación entre los dos países "en todas las áreas, en particular en las esferas de la energía, la ciencia y la tecnología, no se verán afectadas por estas sanciones" estadounidenses. Por su parte, el jefe de la diplomacia cubana subrayó que la visita de Zarif "es una ocasión importante para continuar profundizando nuestro diálogo político de alto nivel e impulsando los vínculos económicos, comerciales, de cooperación, culturales, científicos y académicos". La administración de Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, y ha impuesto amplias sanciones económicas a Teherán, que incluyen a su sector petrolero. En el caso de Cuba, decretó más de 130 medidas restrictivas para reforzar el bloqueo que Washington aplica contra la isla desde 1962.Rodríguez reiteró la condena de su país "a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la hermana República de Irán", y defendió su "derecho al uso pacífico de la energía nuclear". Previo al diálogo entre los cancilleres, el diario Granma, periódico del gobernante Partido Comunista (PCC, único), adelantó que el encuentro estaría marcado por "la solidaridad mutua entre ambas naciones, ante el recrudecimiento de las sanciones de la actual administración de Estados Unidos a países que no responden a su voluntad".El diario también informó que el canciller iraní "dialogará sobre posibles vínculos comerciales y de cooperación" con el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas.Antes de la llegada de Zarif a Cuba la noche del jueves, procedente de Caracas, la embajada de Estados Unidos en La Habana reaccionó con una publicación en Twitter del subsecretario de estado Michael Kozak."Zarif de Irán y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela, y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo. Sus relaciones subrayan su falta de legitimidad", dijo el funcionario.Según Granma, tras finalizar su visita a Cuba el canciller iraní "participará en la toma de posesión del cargo del presidente electo boliviano, Luis Arce, el próximo domingo".rd-cb/ka/llu