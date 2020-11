Primer equipo de análisis de coronavirus en el aeropuerto de París-Orly

EFE/EPA/IAN LANGSDON / POOL/Archivo

París, 6 nov (EFE).- Un primer equipo de análisis de coronavirus empezará a funcionar hoy en el aeropuerto París-Orly para, la semana próxima, instalar otro similar en el "Charles de Gaulle", también en la capital francesa.

El secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, explicó en una entrevista a la emisora France Info que inicialmente esa instalación sanitaria se utilizará para realizar pruebas de antígenos a los viajeros que salgan de Orly a destinos como los departamentos y territorios franceses de ultramar para evitar que lleguen allí personas infectadas.

Los que den positivo en las pruebas no podrán subir al avión. A mediados de la semana próxima, se espera ampliar su utilización para los pasajeros que llegan a París, añadió Djebbari.

Se tratará, sobre todo, de aplicar la regla del test "obligatorio" a las personas que llegan de países considerados en "rojo", porque el virus circula mucho, que no han podido hacérselo antes de tomar el vuelo, muchas veces por falta de medios.

En caso de dar positivo al aterrizar en Francia, esas personas serán derivadas a equipos médicos presentes en los aeropuertos y tendrán que guardar el periodo de aislamiento.

El responsable de Transportes indicó que la idea es "la sistematización" de estos procedimientos.

El grupo Aeropuertos de París (ADP) explicó en un comunicado que a partir de este viernes los pasajeros que salen de Orly pueden realizarse un test de antígenos o una prueba PCR bien en el propio aeropuerto, bien en un laboratorio del grupo Cerballiance, con el que han firmado un acuerdo.

La semana próxima eso será también posible para los viajeros que tengan su vuelo en Charles de Gaulle.

ADP afirmó que los resultados de las pruebas de antígenos estarán disponibles en un periodo máximo de dos horas desde que la llegada al centro, y los PCR en 48 horas.

La Seguridad Social francesa asumirá el coste de estas pruebas, incluso para los pasajeros extranjeros que no estén cubiertos.