La esposa del reguetonero Wisin lanza la línea de ropa "God Never Fails"

En la imagen, el reguetonero puertorriqueño Wisin junto a su esposa Yomaira Ortiz y sus dos hijos. EFE/Giorgio Viera/Archivo

San Juan, 6 nov (EFE).- La esposa del reguetonero puertorriqueño Wisin, Yomaira Ortiz, anunció este viernes su lanzamiento como empresaria en el mundo de la moda a través de su línea de ropa "God Never Fails" (Dios nunca falla).

Ortiz recurrió a las redes sociales para anunciar que coincidiendo con su cumpleaños hoy lanza al mercado su línea de ropa junto al diseñador puertorriqueño Jean Cintrón.

Ortiz destacó que la primera colección de ropa se distingue por la frase "God Never Fails".

La línea, además del obvio negocio de moda, pretende llevar un mensaje con cada pieza relacionado con su fe y el cristianismo.

Wisin también aprovechó las redes sociales para mostrar su felicidad por la iniciativa en esta nueva etapa empresarial de su esposa y aseguró estar seguro del éxito que tendrá junto a Cintrón.

"Una de las cosas que he aprendido de ti es siempre luchar por nuestros sueños @godneverfailsco felicidades por este gran proyecto que estoy seguro será increíble @jeancintron gracias por siempre dar lo mejor de ti. Mañana sale a la venta esta gran colección", dijo Wisin en su cuenta de Instagram.

Cintrón es el autor de varios de los vestidos utilizados por la esposa de Wisin en diferentes eventos en los que acompaña al cantante.

El diseñador tiene a Ortiz como su musa y de forma recíproca esta lo ha alabado como creador dentro del mundo de la moda.

El vestido que utilizó en los Premios Latin Billboard del año pasado fue diseñado por Jean Cintrón.

En el año 2018 colaboraron en la organización del desfile Runway of Hope a beneficio del Salvation Army.

Cintrón es un diseñador en ascendencia que se ha consolidado en los últimos años gracias a sus innovadores proyectos y a vestir a personalidades de la vida pública de Puerto Rico.