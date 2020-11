China prohíbe cotización de Ant hasta que solucione déficit

La OPI de Ant Group ha sido vetada por los reguladores chinos.

(Bloomberg) -- Los reguladores chinos han determinado que Ant Group Co. no puede proceder con una oferta pública inicial hasta que cumpla con los nuevos requisitos de capital y otras restricciones impuestas a los conglomerados financieros del país a principios de este mes.

Ant tendrá que hacer cambios que incluyan aumentos de capital en sus lucrativas unidades de microcrédito, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El gigante de la tecnología financiera también debe volver a solicitar las licencias para que las unidades operen en todo el país, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

No está claro hasta qué punto Ant tendrá que revisar su negocio para cumplir con todas las nuevas regulaciones de China, que se han anticipado ampliamente durante meses, pero que apenas entraron en vigencia el 1 de noviembre. Los representantes de Ant y el regulador de valores de China no pudieron comentar de inmediato sobre el tema después del horario laboral.

La Bolsa de Valores de Shanghái citó un “cambio significativo” en el entorno regulatorio cuando inesperadamente detuvo la venta de acciones de Ant de US$35.000 millones el martes, revirtiendo lo que habría sido el mayor debut de mercado en la historia mundial. La medida se produjo solo dos días antes de que Ant comenzara a cotizar y un día después de que Jack Ma, el multimillonario fundador de la compañía, fuera convocado a una reunión conjunta poco común con el banco central del país y otros tres importantes reguladores financieros.

Ant, cuyos negocios abarcan pagos, préstamos, administración de activos y seguros, dijo el lunes que “implementaría las opiniones de la reunión en profundidad” y seguiría pautas que incluyen innovación estable, adopción de supervisión y servicio a la economía real.

La compañía operó durante mucho tiempo con menos supervisión que las compañías financieras tradicionales, pero recientemente ha sido objeto de un creciente escrutinio regulatorio como parte del impulso de China para controlar los riesgos sistémicos. El lunes, el regulador bancario publicó otra ronda de borradores de reglas que obligarían a Ant y a otros operadores de plataformas de préstamos en línea a financiar una mayor parte de los préstamos que ofrecen junto con los bancos.

Ant se ha enfrentado a la censura en los medios estatales chinos en los últimos días, después de que Ma criticara a los reguladores locales y globales por sofocar la innovación y no prestar suficiente atención al desarrollo y las oportunidades para los jóvenes. En una conferencia en Shanghái a fines del mes pasado, comparó los Acuerdos de Basilea, que establecen los requisitos de capital para los bancos, con un club para personas mayores.

Nota Original:China Tells Ant It Can’t Go Public Until Capital Shortfall Fixed

