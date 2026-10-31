Agencias

450 identificaciones y 15 objetos requisados ante la convocatoria de 'Blocus' en Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han hecho desde las 16 horas de este sábado 450 identificaciones en el marco del dispositivo policial ante la convocatoria de 'Blocus' en el centro de Barcelona y los posibles disturbios.

Hasta las 18.30 horas, han levantado 15 actas para requisar objetos "susceptibles de ser usados en la movilización", ha informado la policía catalana en un comunicado.

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El dispositivo de los Mossos consiste en vehículos policiales en el centro de Barcelona y en patrullas a pie, que recorren la zona en busca de indicios sobre la convocatoria.

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