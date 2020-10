Rapero mexicano C-Kan: "No hay por qué llevar la violencia a la música"

Fotografía cedida hoy, por Media Connection PR, que muestra al rapero C-Kan, mientras posa, en Cuidad de México (México). EFE/ Media Connection Pr SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 30 oct (EFE).- El rapero mexicano José Luis Maldonado, conocido como C-Kan, demuestra la versatilidad en su música con una fusión de su estilo y el regional mexicano y, a diferencia de otras colaboraciones, él apuesta por temas alejados de la violencia y las drogas.

"Aquí en México todos los días te levantas con noticias lamentables, son tantas que la sociedad se ha acostumbrado a escuchar que han encontrado fosas clandestinas, que hay desaparecidos, y yo pienso en este momento que si ya vivimos con eso no hay por qué llevarlo a la música, que la música sea un escape", asegura a Efe.

A esta reflexión llegó luego de que en sus inicios escribiera temas dedicados a la violencia, a las pandillas y el narcomenudeo que conoció de primera mano y con el que creció en su barrio.

Ahora considera que corrientes como los corridos tumbados o los narcocorridos en donde se enaltecen este tipo de situaciones, provienen de personas que radican en países como Estados Unidos, pues corren menos peligro y están menos expuestos que quienes residen en el país.

"Hoy en día son muy pocos los artistas que viven en México los que se dedican a hacer los narcocorridos o corridos tumbados, porque los que vivimos aquí sabemos cómo está la situación", asegura.

FUSIÓN DE ESENCIAS Y VERSATILIDAD

C-Kan ha estado cerca del regional mexicano aún sin quererlo. Cuando inició su carrera no había un escena de rap mexicano ni espacios específicos donde exponer su música.

Sin embargo, José Luis se abrió camino en festivales de música de banda en los que se presentaban artistas como Gerardo Ortíz, Larry Hernández, El Komander, entre otros y a pesar de las adversidades logró el reconocimiento del público de este género.

Así, la relación entre el rapero y los exponentes del regional fue creciendo y ahora José Luis puede asegurar que hay una apertura tanto de los músicos como del público para escuchar la fusión de ambos.

Una muestra de ello es el éxito inesperado que ha tenido "Se te acabó la suerte" una canción escrita por C-Kan que interpreta junto a Grupo Firme.

"Antes sí había diferencias, como raperos si te veían escuchando banda te decían qué por qué los escuchabas y a ellos en nuestro lenguaje popular le llamábamos 'chacas' y también decíamos que qué hacían escuchando rap, hoy en día convivimos demasiado", asegura el rapero de Guadalajara.

La canción está acompañada de un vídeo y que mantiene la misma fusión de sonidos en el plano visual con colores llamativos y una edición hipnótica.

"Les cambie el 'lowrider' por el caballo, Edwin (Cazares de Grupo Firme) me dijo 'yo quiero grabar algo con tu esencia, que se vea bien barrio', entonces se ve la gente de mi barrio, los cholos y a Grupo Firme con las tejanas", asegura.

Según C-Kan, la colaboración no puede ser encasillada en ningún género, desde su punto de vista la canción es única en su especie y considera "es algo que no estaba hecho en el rap ni el regional, esta combinación fue la magia de los dos artistas más allá de los géneros", sentencia.

El rapero ha aprovechado la cuarentena para escribir y hasta ahora "Se te acabó la suerte" se suma a "Quiero volver a amar" y "El dinero", sencillos que ha presentado durante el confinamiento.

Este viernes presenta el "Round 6" junto a MC Davo, una producción que continúa la saga que ha hecho con el rapero de Monterrey.

Y para seguir mostrando su versatilidad y honrar a su padre que ya falleció, C-Kan presentará una canción de mariachi el 2 de noviembre, Día de Muertos.

Además, el compositor está ansioso por mostrar su primer trabajo como actor para la segunda temporada de la serie "Selección natural", el primero de muchos proyectos actorales de los que le gustaría ser parte.