Familias ven avance mínimo en caso de Ayotzinapa en mandato de López Obrador

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, participan de una protesta hoy en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos

México, 26 oct (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 señalaron este lunes que bajo el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la investigación ha tenido resultados mínimos.

"Hoy le decimos al presidente López Obrador que sigue pasando el tiempo y no avanzamos significativamente", reclamó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de lo estudiantes, durante un mitin en el antimonumento ubicado en la céntrica avenida Reforma en Ciudad de México.

Los familiares de los jóvenes "no vemos los resultados que prometió cuando llegó a la Presidencia, ni vemos de qué manera podemos avanzar. Son casi dos años de este nuevo Gobierno y los resultados ha sido mínimos", añadió De la Cruz.

Luego de su triunfo en las elecciones del 1 de julio de 2018, López Obrador se reunió con los padres y al día siguiente de asumir el poder, el 1 de diciembre de ese año, ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

El vocero de los padres se refirió también a la detención en Estados Unidos del exministro de Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, por el presunto delito de narcotráfico.

"Que no se le olvide a Cienfuegos toda su responsabilidad en la protección a integrantes del Ejército que participaron en la desaparición de los estudiantes", expuso.

De la Cruz dijo que, a pesar del tiempo, para los padres "aún sigue vive la esperanza de ver regresar" a sus hijos.

"Y para nosotros en algún lugar se encuentran, nuestros corazones lo avisan y nos lo dicen y por ellos seguimos de pie", apuntó.

Hace un mes se cumplieron seis años del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, sin que hasta el momento se haya aclarado su paradero.

Según la polémica versión oficial, conocida como "verdad histórica", los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura del municipio de Cocula.

Esa versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

A inicios de julio, el fiscal especial Omar Gómez Trejo anunció el fin de la "verdad histórica" tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.

Esa identificación es el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía en este último año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas del caso durante el Gobierno anterior.