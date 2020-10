En 2020, el voto latino en EE.UU. importa como nunca antes

(Bloomberg) -- El presidente, Donald Trump, y Joe Biden están dedicando más tiempo y atención a los votantes latinos en la campaña de 2020 y con buena razón: por primera vez, los latinos superan en número a los afroamericanos entre los votantes elegibles, y una gran participación podría convertirlos en el bloque de votantes más influyente del país.

Pero no son solo sus números. Están participando en la votación anticipada y en ausencia a tasas 2,5 veces superiores a su participación en las elecciones de 2016, y los estados con una gran población hispana (Arizona, Nevada, Texas y Florida) son campos de batalla clave.

Es por eso que Trump y Biden han pasado más tiempo en esos estados del que podrían haber pasado durante otro año de campaña y han gastado US$16 millones en anuncios de televisión en español.

Los latinos ahora representan alrededor de 13,5% del electorado nacional, mientras que los afroamericanos representan alrededor de 12,5%, según Pew Research Center.

A nivel nacional, alrededor de dos tercios de los votantes latinos se han inclinado por los demócratas en las recientes elecciones presidenciales, y no se ve mucho mejor para Trump en 2020 entre los votantes latinos fuera de Florida.

La encuesta Latino Decisions, que se especializa en sondear a votantes hispanos y realiza sus entrevistas en inglés y español, muestra que Biden lidera con 68% frente a 25% entre los posibles votantes hispanos a nivel nacional. El sondeo tiene un margen de error de 4,9 puntos porcentuales.

Las encuestas a boca de urna en 2016 mostraron a Hillary Clinton con alrededor de 66% de apoyo entre los votantes hispanos.

Las encuestas estatales muestran que, entre todos los votantes, Biden lidera a Trump por 2,4 puntos en Arizona, que ocupa el cuarto lugar en número de votantes hispanos registrados, y 5,2 puntos en Nevada, que ocupa el sexto lugar.

Trump lidera en Texas, que ocupa el tercer lugar en el número de votantes hispanos registrados, la mayoría de los cuales son mexicanoestadounidenses. En Florida, los dos candidatos están esencialmente empatados y las repetidas afirmaciones falsas de Trump de que Biden es socialista pueden estar teniendo un impacto entre algunos inmigrantes cubanos y venezolanos, muchos de los cuales huyeron de regímenes socialistas.

“Este es el momento. Hay algo diferente en esta elección”, dijo Adrián Pantoja, encuestador de Latino Decisions.

Delfina Olivarez, de 58 años, es una corredora de negocios y votante independiente mexicanoestadounidense que vive en Phoenix. Simpatizante de Biden, dijo que su voto de este año está influenciado por su educación y fe católica.

Olivarez dijo que estaba conmocionada y desanimada por la política de la Administración Trump de separar a los niños migrantes de sus familias, los esfuerzos para construir un muro fronterizo que impactara las tierras tribales y otros problemas en los últimos cuatro años.

“En mi cultura, nos educan para tener respeto, o al menos a mí me educaron de esa manera”, dijo Olivarez.

El apoyo latino de Trump sube un poco

El apoyo de 25% de Trump entre los latinos es una mejora con respecto a 2016, cuando las encuestas preelectorales situaron su apoyo latino por debajo de 20%. La campaña de reelección de Trump se ha centrado mucho menos en la inmigración y temas relacionadas que en 2016. Esa primera campaña estuvo marcada por su referencia a los mexicanos que cruzan la frontera como “criminales y violadores” y su cuestionamiento de la capacidad de un juez mexicanoestadounidense para fallar en un caso de manera justa después de que Trump hizo esas declaraciones.

En cambio, su campaña de 2020 se ha centrado en la ley y el orden después de un verano de disturbios raciales, y en pintar a Biden como un socialista que aumentará los impuestos.

Sin embargo, el mayor apoyo que ahora goza entre los latinos es menor que el de los presidentes republicanos electos como Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, quienes obtuvieron más de 30% de apoyo hispano.

La participación de los votantes latinos ha sido durante décadas inferior a la de otros grupos étnicos y esa es una de las razones por las que Texas se ha mantenido tan confiablemente republicano a pesar de que 28% de sus votantes son latinos, pero hay algunas señales alentadoras en 2020.

Este año, los votantes latinos han cuadriplicado su participación en la votación anticipada y en ausencia en comparación con 2016, con un aumento de 224%. Eso se compara con un aumento de 165% en la votación anticipada y en ausencia para los votantes en general, según la firma de datos políticos TargetSmart.

Florida ha visto 475.000 nuevos registros de votantes hispanos desde 2016, según Pew Research Center, y los registros demócratas ahora superan en número a los republicanos en el estado por 308.000.

Ambas partes están cortejando a los votantes latinos hace más de cuatro años, según la encuesta Latino Decisions. A estas alturas en 2016, 44% de los votantes latinos habían sido contactados por un partido político o una campaña pidiéndoles que se registraran o votaran. Este año, asciende a 56%.

Encuestas no logran incluir a latinos que votan por primera vez

Aun así, los encuestadores tradicionales a menudo no incluyen a estos votantes, porque la mayoría de las encuestas se realizan solo en inglés. Y aproximadamente una cuarta parte del electorado latino vota por primera vez, lo que significa que es difícil predecir si se presentarán a votar.

Pero también están en juego. “Es una población que realmente no tiene mucha experiencia con el proceso político dada su juventud, por lo que son personas que persuasibles”, dijo Pantoja.

Mire el caso de Andrea Román, estudiante de arte de 25 años cuya familia se mudó al sur de Florida desde Venezuela hace unos 17 años. Ella está votando para presidente por segunda vez.

“Estoy votando de mala gana”, dijo. “No creo que Biden sea competente, pero es una mejor opción que Trump, así que voy por el menor de dos males”.

Ninguno de los candidatos ha hecho un buen trabajo respecto de hablar con los votantes más jóvenes, dijo. “Estos candidatos están hablando con su propia generación. Están hablando con personas de su edad, lo cual tiene sentido ya que los jóvenes no votan tanto, pero estoy desilusionada con el sistema bipartidista y el sistema político”.

La campaña de Biden ha gastado más del doble que la de Trump en anuncios en español y se ha dirigido a comunidades hispanas más pequeñas en lugares como Charlotte, Carolina del Norte y Filadelfia, Pensilvania.

La campaña de Biden ha empleado a hablantes nativos de español para crear sus propios anuncios impregnados de referencias culturales e incluso los acentos regionales que resuenan en diversas audiencias hispanas. Diferentes anuncios están dirigidos a cubanoamericanos en el sur de Florida, puertorriqueños en el centro de Florida y mexicanoamericanos en Nevada y Arizona, donde Olivarez dijo que ha notado los anuncios en español de Biden.

Él tiene tres anuncios en español en circulación. Dos de ellos describen la diversidad hispana: “puede que no todos parezcamos o sonemos igual”, dice el narrador antes de resaltar la importancia de la comunidad. Otro, cuyo narrador habla con un acento caribeño, ofrece el mismo mensaje, pero en relación con la reconstrucción de Puerto Rico después de un huracán.

Miami ha visto el doble de anuncios de Trump que cualquier otro mercado. Un nuevo anuncio de esta semana presenta un jingle de campaña de la banda de salsa Los 3 de La Habana cantando “Yo voy a votar por Donald Trump” con un video de Trump bailando en mítines.

“Trump tuvo un mes y medio de ventaja en la televisión en español”, dijo Chuck Rocha, estratega demócrata que trabajó en la campaña de Bernie Sanders y ahora dirige Nuestro PAC, que apoya a Biden con anuncios dirigidos a los votantes latinos. “Biden definitivamente tiene el mejor mensaje, pero Trump no es estúpido”.

Trump fue el primer candidato en emitir anuncios en español en estados decisivos, definiendo a Biden como débil, como partidario de los regímenes socialistas de Cuba y Venezuela, y en oposición a la policía y las escuelas particulares subvencionadas.

Los cubanoamericanos han sido un bloque de votantes republicanos leal durante décadas. A Noel García, contratista de remodelación de viviendas de 49 años de Miami, comenzó a agradarle Trump en la década de 1990 cuando desarrolló grandes extensiones de ciénaga en West Palm Beach, cerca del complejo Mar-a-Largo del presidente.

Trump es la mejor opción que tenemos, dijo mientras emitía su voto anticipado a favor de Trump. Señaló que lo considera un hombre de negocios, un hombre que puede ver cómo es la prosperidad, un hombre que ayuda a las personas si necesitan ayuda. Agregó que los políticos, al final, todos tienen trapos sucios, que no hay necesidad de sacarlos a la luz.

Votantes como García son una de las razones por las que Trump se mantiene firme entre los latinos: la brecha de género es mayor entre las mujeres y los hombres hispanos que entre los votantes blancos y negros.

“La campaña de Trump comprende que su mensaje fiscal y económico es convincente para los hispanos. Para ser más específicos, está dirigido a los latinos que son el sustento de la familia con un enfoque en los hombres”, dijo Danny Díaz, estratega republicano que trabajó en la campaña de reelección de George W. Bush. “Miran al presidente y ven a alguien que se ha destacado en el ámbito empresarial y a alguien a quien aspirar desde el punto de vista del éxito”.

Nota Original:‘This Is a Moment’: U.S. Latino Vote Matters Like Never Before

