Los Raiders sí jugarán el domingo contra los Buccaneers

Henderson (Nevada, EE.UU.), 23 oct (EFE).- Jon Gruden, entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, puso fin a las especulaciones de que el partido contra los Bucaneros de Tampa Bay el domingo podría posponerse o moverse por segunda vez debido a una prueba positiva de coronavirus esta semana.

Toda la línea ofensiva inicial de los Raiders y un profundo inicial están en la lista de reserva / COVID-19.

Gruden dijo en una videoconferencia de prensa que "sí vamos a jugar el domingo a la 1:00 en punto, y estaremos listos para jugar", dijo Gruden el viernes.

El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, reconoció que "ha sido una semana extraña" para el equipo.

El quarterback se refería a que el tackle Trent Brown dio positivo al coronavirus. Debido a que, según confirmaron las fuentes, Brown no llevaba su máscara en las instalaciones del equipo antes de dar positivo.

Los cuatro linieros ofensivos titulares (el tackle izquierdo Kolton Miller, el guardia izquierdo Denzelle Good, el centro Rodney Hudson y el guardia derecho Gabe Jackson) se unen a Brown en la lista de reserva / COVID-19 como contactos cercanos de alto riesgo, a pesar de que todos dieron negativo hasta ahora. Lo mismo con el safety Johnathan Abram.

Debido a que el último contacto conocido entre Brown y los otros linieros ofensivos titulares ocurrió en la práctica el lunes, tienen la posibilidad de ser reintegrados a tiempo para jugar contra los Buccaneers.

Abram tuvo contacto con Brown el martes, por lo que no tendrá tiempo de pasar por el protocolo para vestirse el domingo.

Los Raiders han tenido sus problemas con los protocolos de COVID-19 esta temporada, desde que Gruden y los Raiders fueron multados con 100.000 y 250.000 dólares, respectivamente, por no usar una máscara correctamente en la línea lateral en el primer partido en casa el 21 de septiembre.

Incluso el equipo recibió una multa de 50.000 dólares por permitir el acceso de un empleado sin credencial al vestuario después del partido.

Nueve jugadores, incluido Carr, fueron multados con 15.000 dólares cada uno y el ala cerrada Darren Waller con 30.000 por no usar máscaras y romper los protocolos en la recaudación de fondos de caridad de Waller.