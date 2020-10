La comunidad LGTBQ en EE.UU. celebra con reservas el paso del papa Francisco

En la imagen, el papa Francisco. EFE/Ciro Fusco/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- La comunidad LGTBQI en Estados Unidos celebró este jueves con reservas el paso que dio el papa Francisco tras mostrarse por primera vez a favor de que pueda haber una ley de uniones civiles para homosexuales, en el documental "Francesco" del director Evgeny Afineevsky.

"Aunque se trata de un paso importante para que la Iglesia empiece a reconocer los derechos de la comunidad LGTBQI, es paradójico que el papa apoye la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo, pero la Iglesia siga sin permitir el matrimonio religioso entre las personas homosexuales", analizó para Efe Michael, un abogado residente en Los Ángeles.

Este letrado, que prefirió no revelar su apellido de manera pública, sí consideró el gesto del papa Francisco "muy positivo", aunque subrayó que "la Iglesia tiene un largo camino por recorrer con relación al reconocimiento de los derechos LGTBQI".

"Creo que supondrá un paso importante para que los miembros de la comunidad LGTBQI que sean religiosos puedan formar parte de la Iglesia con más libertad y respeto", dijo.

Con esa visión coincidió Nathalie Huerta, fundadora del primer gimnasio "queer" de EE.UU., que se alegró de que el comentario del papa Francisco "envía un mensaje en contra de los legisladores que han tratado de usar la Biblia para justificar sus ataques a los derechos de la comunidad LGBTQI".

"Como lesbiana que creció en un hogar católico estricto, el apoyo del papa me hace sentir vista. Merecemos iguales derechos y protecciones", aseveró en una conversación con Efe.

Estas reacciones llegaron después de que el papa Francisco apareciera públicamente en un documental asegurando que "los homosexuales tienen derecho a estar en una familia".

"Lo que debe haber es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente", afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental presentado este miércoles en Roma.

Sobre esta frase, la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, la principal organización de Estados Unidos de defensa de los derechos de las personas LGBTQI, Sarah Kate Ellis, señaló a Efe que manda un mensaje "innegable" a las familias católicas con personas de la comunidad de que todos sus miembros merecen "aceptación y apoyo".

"La aprobación pública del papa Francisco es un paso fundamental y llega en un momento en que la aceptación LGBTQI en todo el mundo y en todas las religiones se está expandiendo y se está convirtiendo, apropiadamente, en la norma", reflexionó en declaraciones a Efe.

La postura favorable del papa Francisco sobre las uniones civiles de homosexuales en un documental ha dado la vuelta al mundo, aunque también generó dudas sobre el origen de sus palabras, pues todo indica a que las expresó en 2019 en una entrevista que, por alguna razón, no se publicó íntegramente.