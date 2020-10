Dani Rovira se despide de Pau Donés

28/03/2020 Dani Rovira, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO / EUROPA PRESS



MADRID, 24



Dani Rovira, que anunciaba hace unas semanas anunciaba que había superado su lucha contra el cáncer, ha viajado hasta Barcelona para ver el documental de Pau Donés, 'Eso que tú me das' y tal y como ha puesto en sus historias, ha ido con la finalidad de despedirse del artista. Sin duda, un ejemplo que le toca muy de cerca por haber estado luchando contra el cáncer como el cantante durante todos estos meses.



Tras haber visto el documental, el actor ha confesado con una publicación en su cuenta de Instagram que: "Cada una de sus frases, desde la sencillez y la honestidad retumbaban como mil tambores gigantes. Me quedo con esta: "llorar es de valientes". Y por eso, he salido de la sala empapado de valentía. Gracias por todo Pau. Eres y serás eterno. Gracias @jordievole por hacer fácil la tarea más complicada de tu vida. Te quiero, amigo".



Un mensaje que nos ha dejado completamente emocionados por la tremenda delicadeza y cariño que Dani Rovira ha confesado cómo se siente después de haber visto este documental. Sin duda, el intérprete habrá recordado como Pau luchó con todas su fuerzas contra el cáncer, perdiendo la batalla, pero dejando un legado de fuerza y de sacrificio que ha sacudido España y medio mundo. Después de esto podemos decir que Rovira ha conseguido despedirse por todo lo alto del artista como se merecía, con ese pedazo de texto que le ha salido del corazón tras ver su documental.