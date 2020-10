Enfermeros de Buenos Aires renuevan reclamo por salarios

Buenos Aires, 22 Oct 2020 (AFP) - Centenares de enfermeros e instrumentistas quirúrgicos marcharon este miércoles en Buenos Aires en reclamo de aumentos salariales, reconocimiento profesional y mejoras en las condiciones laborales en plena pandemia de covid-19."Lo que queremos es que nos reconozcan como enfermeros profesionales porque estamos en primera línea, nosotros nos enfermamos con covid, enfermamos a nuestras familias, no tenemos sueldos dignos", declaró a la AFP Cynthia, una enfermera de 33 años que marchó en una jornada lluviosa en la capital argentina y no quiso dar su apellido.Los licenciados en enfermería, en bioimágenes y en instrumental quirúrgico reclaman ser incluidos en la ley de carrera profesional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de las que fueron excluidos hace dos años y quedaron enmarcados como personal administrativo, con salarios inferiores."Para poder llegar a la canasta familiar tenemos que tener dos empleos, eso nos desgasta a nosotros, además de que estamos en la primera línea de batalla, nos desgasta. Es importante que nos pasen a la carrera profesional para que nos paguen lo que corresponde", sostuvo la enfermera María Eugenia Lazarte.En septiembre, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó un ingreso de 47.216 pesos (567 dólares al cambio oficial del miércoles) para no caer en la pobreza en Argentina, según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Un enfermero cobra un salario básico de 35.000 pesos (420 dólares), mientras que ser reconocidos dentro de la carrera profesional les permitiría ganar un básico de 54.000 pesos (648 dólares), según denuncian.Argentina, con 44 millones de habitantes, registra casi 1.019.000 casos de covid-19, con 27.100 fallecidos y cerca de 830.000 recuperados.En Buenos Aires y su periferia, las medidas de confinamiento vigentes desde el 20 de marzo se han ido flexibilizando fuertemente a medida que los focos de contagios se fueron trasladando a las provincias.ls/yo