Dan Martin se impone en la inédita Laguna Negra y Roglic sigue líder

El irlandés Dan Martin (Israel SN) ganó al sprint este jueves la tercera etapa de la Vuelta a España entre Lodosa y la Laguna Negra, tras la que Primoz Roglic (Jumbo Visma) se mantiene líder de la competición.

Martin se impuso en la meta a un puñado de favoritos, por delante de Roglic, que fue segundo, y del ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), que se mantiene tercero en la general, por detrás del irlandés.

"Es mi primera victoria desde que me uní a mi nuevo equipo", dijo un emocionado Martin, tras la carrera, dedicando su triunfo a su mujer.

La etapa se jugó en las duras rampas de subida a la inédita Laguna Negra, donde un grupo de favoritos se destacó del pelotón.

No pudieron seguir a estos, el español Marc Soler (Movistar), vencedor de la segunda etapa la víspera, ni el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton), cuarto en la general al iniciar la etapa, víctimas de sendos problemas mecánicos.

Para Chaves es un duro golpe, al perder más algo más de un minuto con respecto al líder de la general.

- 'Mala suerte' -

"Es un poco de mala suerte, pero en medio de todo, logramos minimizar las pérdidas. Dos cambios de bicicleta en una subida tan rápida, a falta de cuatro kilómetros para la meta y solo perder un minuto, se puede decir que es algo bueno", dijo Chaves tras la carrera.

"Nos tenemos que quedar con las sensaciones, que hay buenas partes y que todavía hay mucho camino por recorrer", añadió el ciclista del Mitchelton.

A 100 metros de la meta, Martin lanzó su ataque, pero respondieron bien Carapaz y Roglic, que mantiene la vigilancia sobre sus más directos rivales.

El esloveno sigue al frente de la general con 5 segundos de ventaja sobre Martin y 13 sobre Richard Carapaz.

"Hemos hecho un gran trabajo y contento por el resultado", dijo Carapaz tras la carrera, advirtiendo que "todavía quedan etapas muy decisivas".

El español Enric Mas (Movistar), que fue sexto en la etapa del día, está cuarto a 32 segundos de Roglic.

"Me he encontrado muy bien, aunque me ha faltado un poquito al final", dijo Mas, tras la carrera, añadiendo que "me faltaba también esa explosividad y ese 'punch' final que quizás me suele costar más encontrar en la primera semana de las grandes vueltas".

"En general, contento con la actuación; ha sido una subida muy rápida, en los últimos kilómetros se ha ido 'a hostia limpia' y he reaccionado bien, así que satisfecho", aseguró la principal apuesta del Movistar para hacerse con el triunfo en la ronda española.

El viernes se disputará la cuarta etapa de la Vuelta a España, de 191,7 km, entre Garray y Ejea de los Caballeros con un perfil prácticamente llano, que augura una llegada al sprint.

Este jueves se anunció que la Vuelta a España cambiará el domingo su sexta etapa y no pasará por Francia debido a las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia del covid-19. Esa etapa debía finalizar en el mítico Tourmalet y finalmente lo hará en la estación de esquí de Aramón-Formigal.

