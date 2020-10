Fútbol/Champions.- Lopetegui: "Hemos visto a un buen Sevilla con personalidad y ambición"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, alabó el buen partido realizado por su equipo en el estreno de la Liga de Campeones ante un "rival grandioso" como el Chelsea inglés, ante el que mostraron "personalidad y ambición".



"Creo que hemos visto a un buen Sevilla que ha querido llevar la iniciativa en un campo como este, ante un rival grandioso en todas las posiciones, pero el equipo ha tenido esa personalidad y esa ambición para ser reconocibles y competirles", señaló Lopetegui a los medios oficiales del club.



El técnico guipuzcoano no quiso opinar sobre si el punto es buen botín tras lo visto en el partido. "Podía haber sido un poco más o no, porque juegas ante un rival espectacular que en cualquier momento individualmente te puede hacer daño, pero el equipo ha competido a un nivel muy alto", subrayó.



"Empezar puntuando siempre es importante, aunque si puedes de tres en tres, mejor. Quedan cinco partidos más y cada uno va a ser una auténtica conquista", prosiguió el de Asteasu, que retrasó a Fernando a la defensa porque el brasileño tiene "algo más de velocidad" que Gudelj, al que además veía "algo más asentado en el centro".



Finalmente, sobre Sergi Gómez, que se tuvo que retirar a la media hora de juego, indicó que tiene "molestias" y le valorarán este miércoles. "Sergi ha acusado los dos partidos de máxima exigencia, pero esperemos que no sea nada porque estaba jugando un buen partido. Esperemos que no sea nada porque los necesitamos a todos", sentenció.