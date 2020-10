Denuncian ante la CIDH las legislativas venezolanas por ser "a medida de Maduro"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 19 oct (EFE).- La ONG Acceso a la Justicia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las elecciones legislativas venezolanas del próximo 6 de diciembre por considerar que están hechas "a medida" del presidente Nicolás Maduro, informó este lunes esa organización.

"Las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 6 de diciembre están diseñadas para favorecer al Gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios", asegura Acceso a la Justicia en un comunicado.

Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que forma parte la CIDH desde el 27 de abril de 2019, fecha en que entró en vigor una carta enviada por el Ejecutivo.

El Gobierno venezolano apeló a esa misma misiva en febrero pasado, cuando una misión de la CIDH trató de acceder a Venezuela para una visita "in loco" autorizada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Esa visita negada a la CIDH iba a ser la primera después de 17 años sin que el organismo haga trabajo de campo en el país caribeño, si bien el pasado marzo la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, prometió que el organismo usará "todos" sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela.

Acceso a la Justicia remitió un informe a la CIDH que explica las implicaciones de los cambios que, a su juicio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han hecho al sistema electoral venezolano.

Para la ONG, se ha producido una "mutación" en el sistema electoral que es "otra muestra más de la ausencia de independencia" del TSJ.

Como parte de esa "mutación", denuncian que el TSJ se arrogó la potestad de designar a los miembros del CNE, una misión encomendada por la Constitución a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) al considerar que habían omitido esa labor.

En este sentido, la ONG "alertó" a la CIDH de que los nuevos nombramientos "no generan confianza en el CNE", ya que las nuevas rectoras, "durante su paso por el TSJ dejaron en claro su alineación con el chavismo, al sentenciar siempre a favor de los intereses de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro".

También denuncian las normas especiales para las elecciones parlamentarias aprobadas por el CNE, en las que se incrementó "sin justificación constitucional alguna" la cantidad de diputados de 167 a 277.

"Asimismo, se redujo la cantidad de parlamentarios a ser electos nominalmente de 70 % a 48 % (133), al tiempo que se elevó el número de aquellos que van a ser escogidos proporcionalmente hasta el 52 % (144)", añaden.