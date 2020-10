Coronavirus.- Trump participa en una misa en Las Vegas en la que los asistentes no utilizaban mascarilla

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asistido este domingo a una ceremonia religiosa en una iglesia de Las Vegas en la que la mayoría de los asistentes no cumplían las recomendaciones para evitar contagios, como utilizar mascarilla en lugares cerrados.



"Dios me ha dicho: 'Le voy a dar a tu presidente una segunda victoria'", ha explicado la pastora, Denise Goulet, en referencia a Trump y a los comicios del próximo 3 de noviembre. "Ahora hay un ejército y vamos a llevar esto hasta el final. Dios te bendiga y gracias", ha añadido.



Goulet y otros religiosos de la Iglesia Internacional de Las Vegas invitaron a Trump a recibir la bendición y éste se acercó al altar. Después se ha dirigido brevemente a los asistentes para destacar la importancia de la ceremonia y animar a la gente a votar.



"Solo os diré esto: estoy con vosotros al 100 por cien. Os digo que es mejor que salgáis (y votéis), porque hay un grupo al otro lado que no está de acuerdo con nosotros. Ya lo sabéis. Y nosotros tenemos razón, así que salid el 3 de noviembre o antes y hacedlo", ha emplazado.



Por otra parte, Twitter ha borrado por inapropiado un mensaje publicado en la red social por Scott Atlas, miembro de la comisión especializada para el coronavirus de la Casa Blanca, en el que cuestionaba la necesidad de utilizar mascarilla en medio de la pandemia de coronavirus.



"¿Las mascarillas funcionan? NO", publicó Atlas el sábado en Twitter junto a un enlace a un artículo del Instituto Americano de Investigación Económica que sostiene que las mascarillas son ineficaces.



"Utilizad mascarillas para lo que se hicieron, cuando estéis cerca de otras personas, especialmente las que sean de riesgo. O mantened la distancia", dijo. Para Twitter es una "información que puede llevar a equívoco", ha explicado un portavoz de la empresa consultado por 'The New York Daily News'.



Las autoridades sanitarias recomiendan desde abril el uso de mascarilla para toda la población cuando esté en espacios públicos para evitar contagios.



Estados Unidos ha sumado este domingo 57.164 nuevos casos confirmados de contagio en el quinto día consecutivo con más de 50.000 positivos. El país suma un total de 8.106.753 casos confirmados, incluidas 219.676 muertes desde el inicio de la pandemia.