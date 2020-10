Líbano/Israel.- Líbano e Israel concluyen sus primeros contactos indirectos para intentar acordar su frontera marítima

Las delegaciones se citan para una segunda reunión el 28 de octubre en Naqura



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las delegaciones de Líbano e Israel han celebrado este miércoles su histórica primera ronda de contactos indirectos para intentar lograr un acuerdo sobre su frontera marítima, tras lo que se han citado para un nuevo encuentro el 28 de octubre.



Las negociaciones, en las que Estados Unidos ejerce como mediador, se han celebrado en la sede de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en la ciudad libanesa de Naqura (sur), situada cerca de la Línea Azul, la frontera terrestre entre ambos países, que también será abordada en las conversaciones.



En la reunión, que ha durado cerca de una hora, han estado presentes el coordinador especial de la ONU para Líbano, Jan Kubis, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos de Oriente Próximo de Estados Unidos, David Schenker.



El marco de las conversaciones preliminares implica que los negociadores se sientan en la misma mesa, pero no se hablan directamente. Así, recurren a un mediador para mantener estos contactos, que han tenido lugar también sin una foto oficial entre las partes.



Tras el encuentro, el jefe de la delegación libanesa, Basam Yasín, ha expresado el deseo de Beirut de resolver la disputa marítima con Israel "en un periodo razonable de tiempo", tal y como ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



Así, ha manifestado que el encuentro en Naqura "es el primer paso en la marcha de mil millas en torno a la demarcación de las fronteras en el sur, fundamentadas en los intereses supremos del país". "Esperamos que la rueda de la negociación vaya a un ritmo que permita completar el proceso en un periodo razonable", ha zanjado.



CRÍTICAS DE HEZBOLÁ Y AMAL



Sin embargo, el partido-milicia chií libanés Hezbolá y el también chií AMAL han expresado durante la jornada su rechazo a la composición de la delegación libanesa, debido a la presencia de civiles en la misma. El primer ministro en funciones, Hasán Diab, denunció el lunes que la delegación no contaba con su visto bueno.



Hezbolá y AMAL han destacado que el acuerdo marco contemplaba que la delegación estaría integrada por militares, por lo que han expresado su "rechazo explícito" a la delegación, citando su "compromiso con las constantes nacionales".



El presidente de Líbano, Michel Aoun, destacó el martes que las conversaciones indirectas con Israel para intentar demarcar sus fronteras marítimas se centrarán únicamente en asuntos técnicos, mientras que fuentes del Ministerio de Energía israelí señalaron que "no será un proceso similar" al mantenido con Emiratos Árabes Unidos (EAU), país con el que Israel firmó el mes pasado un acuerdo para normalizar sus relaciones.



"Tenemos una actitud pragmática y realista. Tenemos un objetivo definido para solucionar los desacuerdos y fijar una frontera para nuestras aguas económicas. El objetivo es muy limitado y claro", argumentaron el martes estas fuentes, citadas por el diario 'The Jerusalem Post'.



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.



En el caso de la frontera marítima, igualmente ausente de acuerdo entre ambos países, las tensiones han aumentado durante los últimos años a causa del descubrimiento de reservas de gas en el Mediterráneo oriental que tanto Líbano como Israel reclaman como ubicados en sus aguas territoriales.