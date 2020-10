3-0. Lewandowski liquida a Bosnia

EFE/EPA/Maciej Kulczynski

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- Robert Lewandowski, el delantero más reputado y en forma del momento, aupó a Polonia a una clara victoria por 3-0 sobre Bosnia Herzegovina, que jugó casi todo el partido en inferioridad por expulsión de Anel Ahmedhodzic y que perdió también poco después de la media hora a una de sus grandes figuras, el barcelonista Miralem Pjanic.

El delantero del Bayern Múnich forzó la expulsión por roja directa del joven central balcánico y, tras enviar un balón a la madera, acabó a los 40 minutos con la resistencia de los hombres de Dusan Bajevic con un gol de auténtico '9'.

No contento con ello, Lewandowski protagonizó el pase definitivo, después de una magnífica combinación de todo el conjunto polaco, para que Karol Linetty firmara en la prolongación el 2-0. Tras el descanso puso la puntilla al rematar a placer un centro medido de Mateusz Klich desde la izquierda.

El duelo entre artilleros con Edin Dzeko, por lo tanto, no tuvo color. El bosnio, que en el último partido ante Holanda había sido suplente, entró en el equipo titular esta vez, pero apenas pudo mostrar nada, y es que pese a la valentía inicial de los bosnios la roja a Ahmedhodzic cambió todos los planes, agravados por la retirada a los 33 minutos de Pjanic.

Con el 3-0 el partido estaba acabado. Polonia tenía el partido en el bolsillo y tampoco era cuestión de abusar. Tanto Jerzy Brzeczek como Bajevic lo vieron muy claro. Antes de la hora de partido fueron reemplazados Lewandowski y Dzeko.

El carrusel de cambios no modificó el panorama y Polonia, que nunca ha perdido ante Bosnia Herzegovina, se instala como líder del grupo 1 de la Liga A favorecido por el empate entre Italia y Países Bajos en Bérgamo.

- Ficha técnica:

3 - Polonia: Szczesny; Kedziora (Bereszynski, m.72), Glik, Bednarek, Reca, Goralski, Linetty, Jozwiak (Karbownik, m.72), Klich (Piatek, m.64), Grosicki (Kadzior, m.64) y Lewandowski (Milik, m.58).

0 - Bosnia Herzegovina: Sehic, Cipetic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac, Cimirot, Hadziahmetovic (Hajradinovic, m.74), Pjanic (Hadzikadunic, m.33), Visca (Gojak, m.58), Krunic (Milosevic, m.74) y Dzeko (Prevljak, m.58).

Goles: 1-0, M.40: Lewandowski. 2-0, M.46+: Linetty. 3-0, M.52: Lewandowski.

Árbitro: Craig Pawson (ING). Expulsó a Ahmedhodzic a los 15 minutos por una falta sobre Lewandowski. Amonestó a los polacos Klich y Bednarek, y a los bosnios Pjanic, Kolasinac y Hajradinovic.

Incidencias: Partido del grupo 1 de la Liga A disputado en el estadio Miejski de Breslavia ante unos 10.000 espectadores.