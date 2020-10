España celebra su fiesta nacional bajo mínimos, marcada por la pandemia

Vista del Palacio Real durante el acto organizado con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en Madrid este lunes. EFE/Kiko Huesca/POOL

Madrid, 12 oct (EFE).- España celebró este lunes un atípico 12 de octubre, día de su fiesta nacional, marcado por la pandemia de coronavirus que obligó este año a reducir los actos tradicionales y centró el homenaje a los fallecidos por la enfermedad y a los que luchan por combatirla cada día.

Fue una celebración bajo mínimos dado el fuerte impacto que está teniendo la segunda ola de la covid-19 en España, con 888.968 infectados por el virus, 27.856 desde el pasado viernes, y 33.124 fallecidos, según el balance hecho público hoy por las autoridades sanitarias.

Tuvo también un componente polémico, por las circunstancias que atraviesa la monarquía española, y por la tirantez política entre el Gobierno central y el regional de Madrid avivada estos días a cuenta de las medidas a aplicar en esa comunidad autónoma para frenar la expansión del coronavirus.

Con Madrid en estado de alarma, el desfile militar que anualmente se desarrolla en el Paseo de la Castellana, arteria principal de la capital española, se trasladó, en pequeña escala, a la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde se reunieron las principales autoridades españolas con todas las medidas de seguridad por el COVID.

El momento principal fue el homenaje a todos los participantes en la lucha contra la pandemia: Fuerzas Armadas y organismos civiles como los cuerpos de Policía, Protección Civil y Emergencias, Agentes Forestales y Bomberos, entre otros.

El reconocimiento a todos ellos inspiró el lema de esta celebración, "El esfuerzo que nos une".

VOCES CRÍTICAS CON LA MONARQUÍA

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidieron el acto, al que también acudió el Gobierno al completo, con el presidente, el socialista Pedro Sánchez a la cabeza.

Fue significativa la presencia del vicepresidente segundo del Ejecutivo, el izquierdista Pablo Iglesias, que no acudía cuando era únicamente líder de Podemos, formación que ahora gobierna en España con el Partido Socialista (PSOE).

Tanto Iglesias como el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, han sido en los últimos días dos de las principales voces críticas contra la institución monárquica y a favor de la instauración en España de una república.

Todo en un momento en el que hay un incipiente debate sobre el modelo de Estado, sobre todo a raíz de la polémica suscitada por los presuntos negocios ocultos del rey emérito, Juan Carlos I, y su decisión de trasladar su residencia fuera de España para no empañar la imagen de su hijo.

Precisamente una encuesta elaborada por un grupo de medios de comunicación independientes, y dada a conocer hoy, revelaba que un 47,8% de la población española apoyaría el poder decidir sobre monarquía o república, frente a un 36% que lo rechaza y un 16% que no se pronuncia.

Además, según el sondeo, la mayoría de los jóvenes españoles, un 54,6%, optaría por la república como forma de Estado.

DESCIENDEN LOS CONTAGIOS EN MADRID

El acto forzó el encuentro entre Pedro Sánchez y la presidenta del Gobierno regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en medio del enfrentamiento político que mantienen por las medidas restrictivas para frenar las infecciones por COVID en esa comunidad autónoma, la más afectada por el virus de esta segunda ola de la pandemia.

Esas medidas parecen estar surtiendo efecto ya que, según los últimos datos del Ministerio español de Sanidad, Madrid registró 207 contagios en las últimas 24 horas y queda en tercer lugar en número de infecciones en ese periodo, tras semanas siendo la región con el mayor número de nuevos casos de España.

Ante esas cifras, el Ejecutivo madrileño volverá a pedir al Gobierno español el levantamiento del estado de alarma si se confirma la tendencia a la baja en los contagios, según aseguró hoy el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien auguró que los nuevos casos de coronavirus se situarán "por debajo de los 500 casos" por 100.000 habitantes.

Por encima de esa cifra el Ministerio español de Sanidad estableció la posibilidad de establecer las medidas restrictivas que rigen en estos momentos en la capital española y ocho municipios más.

En lugar de Madrid, de acuerdo a los datos oficiales, se sitúa a la cabeza en nuevos positivos Navarra (norte), con 546 más desde ayer domingo, seguida de Aragón (este), con 397.

MÁS LIMITACIONES EN NAVARRA Y CATALUÑA

Para poner una solución temprana, esta medianoche entrarán en vigor las nuevas restricciones decididas por el Gobierno regional navarro para toda la comunidad autónoma.

Las limitaciones, aprobadas de momento para 14 días, afectan al ocio y las relaciones sociales, con prohibición de grupos superiores a seis personas, salvo convivientes, tanto en ámbitos públicos como en privados, cierre de establecimientos hosteleros y de restauración a las diez de la noche, reducciones de aforos al 30% y limitaciones para entierros y velatorios a 25 personas, entre otras.

El virus de la COVID-19 también sigue avanzando en Cataluña, donde se ha alcanzado un riesgo de rebrote (EPG) de 311 puntos -cuando a partir de los 100 puntos se considera ya alto-, una situación ante la que las autoridades regionales han pedido más "sacrificio" a la ciudadanía, mientras preparan nuevas medidas que se aplicarán esta semana.

En cualquier caso, se prevé que éstas tengan incidencia en actividades económicas más allá de limitar la actividad entre zonas geográficas, como los ya aplicados confinamientos perimetrales.

Alida Juliani