Disney reorganiza sus negocios para enfocarse más en streaming

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. está reorganizando su gerencia y su estructura organizacional para reenfocar al gigante del entretenimiento en su próspero negocio de streaming: Disney+.

La compañía está fusionando sus cadenas de televisión, estudios de cine y divisiones directas al consumidor en un gran grupo al que llama Medios y Distribución. Los jefes de contenido existentes continuarán supervisando sus negocios, pero ahora podrán elegir directamente qué películas y programas de televisión se transmiten en la creciente línea de servicios de streaming de Disney.

Una nueva estrella, Kareem Daniel, que anteriormente dirigía productos de consumo dentro de la división de parques temáticos, ahora se hará cargo de la distribución de los servicios de streaming de Disney+, ESPN+ y Hulu.

Aunque ahora puede tener menos divisiones que reporten sus finanzas, la compañía tiene la intención de desglosar los resultados para continuar brindando a los inversionistas claridad sobre sus negocios individuales.

Los cambios subrayan lo importante que se está volviendo el streaming para Disney y toda la industria de los medios. Las cadenas de televisión tradicionales de la compañía, como ABC y Disney Channel, ven los espectadores y las suscripciones de televisión por cable caer a favor de la visualización a pedido en servicios como Netflix Inc. La plataforma Disney+ de la compañía, lanzada el pasado mes de noviembre, ya ha registrado más de 60 millones de suscriptores.

“Dado el increíble éxito de Disney+ y nuestros planes para acelerar nuestro negocio directo al consumidor, estamos posicionando estratégicamente a nuestra empresa para respaldar de manera más eficaz nuestra estrategia de crecimiento y aumentar el valor para los accionistas”, dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, en un comunicado.

