Anulan próximo debate entre Trump y Biden

SHOTLIST CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS28 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general exterior de la sede de la Case Western Reserve University, en Cleveland, Ohio, que albergará el debate presidencial de 20202. Plano picado dentro del lugar del debate presidencial de 2020 en la Universidad Case Western Reserve WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS29 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Travelling de Donald Trump y Melania Trump saliendo de la Casa Blanca CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS29 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Travelling Joe Biden sale de su avión, saluda en la parte superior de las escaleras, baja los escalones, saluda nuevamente a los periodistas antes de subir a su vehículo. CLEVELAND, OHIO, ESTADOS UNIDOS29 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: THE COMMISSION ON PRESIDENTIAL DEBATES/CWRURESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano general Posiciones de cámara con medidas de distanciamiento social frente al escenario de debate dentro del Pabellón Sheila y Eric Samson en el Campus de Educación para la Salud de la Universidad Case Western Reserve.