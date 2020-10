Con Neymar en duda, Brasil inicia el camino hacia Catar 2022

Actualiza con declaraciones de Tite, parte médico de Neymar, confirmación de Weverton como portero titular, y declaración del DT de Bolivia. ///Sao Paulo, 8 Oct 2020 (AFP) - Sin la magia de Neymar garantizada, Brasil empieza este viernes el largo camino para poder alzar su sexta Copa del Mundo ante una Bolivia que, al menos sobre el papel, difícilmente desvelará el verdadero potencial de los herederos de Pelé.La campeona de América recibirá a puerta cerrada, a causa de la pandemia, a los hombres del altiplano en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo, a las 21H30 locales (00H30 GMT del sábado), en la primera fecha del clasificatorio sudamericano para Catar-2022.- 'Ney', sentido - A diferencia de los otros equipos de Sudamérica, la 'Canarinha' estuvo bendecida porque sus convocados esquivaron el covid-19 y restricciones de los países donde rebrota el virus, que provocó el aplazamiento del inicio del premundial regional, previsto para marzo.Pero cuando las aguas parecían mansas, la espalda de Neymar encendió las alarmas. El astro del PSG aqueja dolencias en la zona lumbar y no entrena desde el miércoles."Es un problema de salud que no está completamente resuelto", dijo el DT Tite. El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, aseguró que 'Ney' "tuvo una pequeña mejora" este jueves, pero aguardarán su evolución.La baja del astro de 28 años cargaría la responsabilidad de la ofensiva sobre Philippe Coutinho, Everton 'Cebolinha' y Roberto Firmino. Los cuatro encabezaban las prácticas de Tite, en un cambio del tradicional módulo 4-3-3 al 4-2-3-1, con 'Ney' de mediapunta, Coutinho y Everton por las bandas, y Firmino de nueve.Si Neymar no es titular, Everton Ribeiro (Flamengo) tomaría su lugar.La eventual ausencia de 'Ney', que solamente ha participado en cuatro de los últimos 16 partidos de Brasil, se sumaría a las bajas por lesión del portero Alisson y del ariete Gabriel Jesús. Aunque el referente falte, el peso de la plantilla y la historia mantienen a Brasil como favorito ante una Bolivia que, además de su precaria materia prima futbolística, enfrentó cuantiosas trabas para conformar su delegación."La expectativa es hacer un buen juego contra Bolivia, en una situación anormal por la pandemia, y conseguir la victoria", sostuvo Tite. - Pinceladas de renovación - La artillería pentacampeona es prácticamente la misma que se consolidó desde la Copa América-2019, que Neymar también se perdió. Lo mismo sucede en las otras líneas.En la defensa, el veterano Thiago Silva formará dupla con Marquinhos. Sin Dani Alves, Danilo haría suya la derecha y Renan Lodi, del Atlético de Madrid, debutaría oficialmente en el lateral izquierdo.Será "muy gratificante empezar el juego entre los once", señaló Lodi.En el mediocampo, Casemiro será el capitán y a su lado estará Douglas Luiz, del Aston Villa, quien le ganó el pulso a Bruno Guimaraes, del Olympique de Lyon.Con Lodi, Luiz o Guimaraes y Cebolinha, Brasil empieza a retocar el lienzo del largo camino a Catar en posiciones sensibles que durante años tuvieron nombre propio: Marcelo, Fernandinho y Willian. Weverton reemplazará a Alisson. El choque contra los bolivianos será el aperitivo antes de enfrentar a Perú en Lima el martes. - Viaje tortuoso - La bandera boliviana solo ha ondeado en tres Mundiales, el último en Estados Unidos-1994. En las pasadas cuatro eliminatorias, la Verde acabó colista o penúltima. Y en la reciente Copa América se fue sin sumar.En su aspiración de exiliarla del fondo de la tabla, César Farías reunió a sus futbolistas desde agosto en medio de un hermetismo inusitado y de pujas con clubes que se negaron a prestar jugadores.El venezolano, quien asumió el cargo hace un año, enfrenta la dificultad adicional del calendario. Además de debutar contra el todopoderoso Brasil, el martes recibirá a la Argentina de Messi en la altura de La Paz."Bolivia puede perder empatar o ganar en Brasil, pero que va a jugar fútbol, va a competir y después va a querer sacar mucho provecho de su localía, no tenga duda", dijo Farías.Los andinos no revelaron la lista de viajeros a Sao Paulo, aunque confirmaron que al menos tres de sus cinco 'legionarios' se quedaron en suelo patrio para prepararse contra la albiceleste: Alejandro Chumacero, Jaumé Cuéllar y el goleador Marcelo Martins. La Bolivia de Farías está plagada de jóvenes, apoyados por algunos hombres de experiencia como el portero Carlos Lampe y el artillero Carlos Saucedo."Con Brasil vamos a demostrar que es otra Bolivia", confió el defensa Gabriel Valverde. Sin Neymar, ya sería una Bolivia más suertuda.Alineaciones probables:Brasil: Weverton - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Casemiro, Douglas Luiz - Philippe Coutinho, Neymar (Everton Ribeiro), Everton 'Cebolinha' - Roberto Firmino. DT: Tite.Bolivia: Carlos Lampe - Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo - Raúl Castro, Carlos Áñez, Diego Wayar, Erwin Sánchez, Jhasmani Campos - Carlos Saucedo. DT: César Farías.Árbitro: Leodan González (URU).raa/gfe -------------------------------------------------------------