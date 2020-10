Florida amplía plazo para registro de votantes tras colapso de sitio internet

En la imagen el gobernador de Florida (EEUU), Ron DeSantis. EFE /JIM LO SCALZO /Archivo

Miami, 6 oct (EFE).- El gobernador de Florida (EEUU), Ron DeSantis, anunció este martes la extensión del registro de votantes hasta las 19.00 hora local de este martes tras el colapso que sufrió la web oficial ayer lunes, el día en que vencía el plazo para las inscripciones de cara a las elecciones de noviembre.

En rueda de prensa, el republicano señaló que permanecerán abiertas hasta las 7 de la noche (23.00 GMT), las oficinas electorales y las de recaudadores de impuestos para cualquiera que quiera registrarse en persona, pese a que varias organizaciones pidieron este martes dos días más.

Poco antes del anuncio, las autoridades de Florida dieron a conocer que investigan junto con agencias del orden estatales y federales si la caída del sistema en línea del registro de votantes fue un acto intencional o "un acto deliberado contra el proceso de votación", como dijo la secretaria de Estado, Laurel Lee.

La funcionaria, que tenía previsto este martes una reunión con el gobernador, anunció en la mañana que se hallaban "explorando todas las opciones" para asegurar que todos los solicitantes elegibles "tengan la oportunidad de registrarse para votar".

La tarde del lunes, Lee confirmó que "algunos usuarios experimentaron retrasos al intentar registrarse", aparentemente a causa de un "gran volumen" de intentos que habrían colapsado la web oficial y a pocas horas antes de que cierre el plazo para el registro de votantes en Florida, un estado clave en las elecciones del 3 de noviembre.

El incidente motivó que decenas de organizaciones civiles exigieran que el plazo se extienda dos días, es decir hasta la medianoche del miércoles 7, en vista de los múltiples problemas que sufrió el sistema en línea del registro de votantes.

Organizaciones civiles y sindicatos como la filial en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Florida AFL-CIO y SEIU Florida, señalaron que para que los votantes no resulten privados de sus derechos las autoridades deben incluso mantener abierta hasta la medianoche del miércoles la línea de asistencia técnica para votantes, y que cuente con operadores en inglés y el español.

Grupos como League of Women Voters of Florida señalaron que no se descarta incluso una demanda legal en caso de que el gobernador no extienda el plazo.

Según los últimos datos oficiales disponibles, hasta agosto pasado había 14 millones de votantes registrados en Florida, 5,2 millones de ellos demócratas, 5 millones republicanos y 3,6 millones independientes.

La caída del sistema, que propició en muchos usuarios mensajes de error o que las páginas no cargaran, se dio el mismo día en que el candidato demócrata, Joe Biden, hizo su primera visita a Miami en esta campaña electoral, ciudad del sur de Florida donde se reunió con miembros de la comunidad haitiana y cubana.

El que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), que enfrentará al presidente Donald Trump, que busca la reelección, centró sus promesas entre los hispanos en los temas de salud, empleos, educación, inmigración y, por supuesto, Cuba.