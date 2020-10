Uruguay.- El Senado de Uruguay no aprueba desaforar al oficialista Guido Manini, señalado por su papel en la dictadura

01/10/2020 El líder de la fuerza política conservadora Cabildo Abierto y antiguo comandante en jefe del Ejércitto de Uruguay, Guido Manini Ríos. POLITICA SUDAMÉRICA URUGUAY LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MAURICIO ZINA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Senadores de Uruguay ha decidido este miércoles no aprobar el desafuero del líder del conservador Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para poder responder ante la Justicia por el papel que habría desempeñado durante la dictadura cívico militar (1973-1985).



Se necesitaban 21 votos a favor para que la medida contra Manini saliera adelante, pero solo tuvo 15 apoyos, los del Frente Amplio y Ciudadanos --un sector político del Partido Colorado--, mientras que el oficialismo optó por arropar a uno de los suyos.



La petición de desafuero fue presentada el pasado primero de noviembre, tras conocerse por la prensa que Manini, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas entre 2015 y 2019, habría cometido un delito de omisión al no comunicar a sus superiores el asesinato y la desaparición forzosa de un guerrillero tupamaro durante la dictadura a manos de otro militar, José Nino Gavazzo.



Durante el debate, que comenzó a las 10 de la mañana, hora local, y acabó poco antes de la media noche de este miércoles, Manini ha tomado la palabra en primer lugar tras los informes de la comisión y ha asegurado que existe "operación para acabar con la coalición de Gobierno".



"Desde que acepté encabezar la propuesta de Cabildo Abierto se ha intentado, de todas las formas posibles, de poner obstáculos a mi persona como forma de limitar el crecimiento de este movimiento", ha dicho, según publica el diario uruguayo 'El País'.



Manini ha criticado lo que considera una "politización" de la Fiscalía, pues ha apuntado que siempre que ha sido llamado a declarar coincidían las fechas con procesos electorales.



Esa supuesta operación a la que ha hecho referencia Manini ha sido orquestada, ha sugerido, por el Frente Amplio, pues considera que esta formación política "jamás" perdonará a Cabildo Abierto "haber sido determinante en su derrota electoral".



"RESPONSABILIDAD HISTÓRICA" DE MANINI PARA CON LAS VÍCTIMAS



Por su parte, el ahora senador del Frente Amplio, el expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015), fue quien cerró el prolongado debate antes de iniciarse la votación de la que Manini se ha ausentado.



"Una sociedad no es un cuartel, gobernar no es mandar, es conducir en un mar de contradicciones y el creer lo contrario es exponerse a una brutal frustración", ha dicho.



"Lo que más me preocupa decirle, general, comandante, senador, es que se nos va perdiendo el tiempo de la vida. Vamos quedando demasiado pocos de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades", ha enfatizado.



"Necesitamos una empatía para compensar a esa parte de la sociedad que tiene dolor. Necesitamos verdades (...) y usted tiene herramientas para hacerlo, esa es su responsabilidad histórica", ha concluido.