Habrá aficionados en la serie de Campeonato Nacional y la Serie Mundial, en Texas

Vista de aficionados en el Globe Life Park en Arlington, Texas (EE.UU.). EFE/Larry W. Smith/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Alrededor de 11.500 entradas estarán disponibles para cada partido de la serie de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial, que se jugarán en el nuevo "Globe Life Field", en Arlington (Texas), a partir del próximo mes de octubre.

Las Grandes Ligas informaron este miércoles que alrededor de 11.500 boletos estarán disponibles para cada partido de la series, que se van a disputar al mejor de siete.

Lo anterior representa aproximadamente el 28 por ciento del estadio de techo retráctil con capacidad para 40.518 personas, propiedad de los Vigilantes de Texas, que se inauguró este año junto al antiguo "Globe Life Park", estadio descubierto sede del equipo desde 1994 hasta el 2019.

La Serie Mundial se juega en un sitio neutral por primera vez debido a la pandemia del coronavirus.

El Clásico de Otoño se jugará solamente en un estadio por primera vez desde que los Cardenales de San Luis derrotaron a los vecinos de los Browns en el "Sportsman's Park", en 1944.

Algunos de los asientos se incluirán en la preventa para los poseedores de abonos de temporada de los Vigilantes, este mismo viernes, y los suscriptores el lunes, y otros están reservados para las Grandes Ligas y jugadores.

Las Mayores indicaron que las entradas tienen un precio que va de los 40 a los 250 dólares para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y de entre 75 a 450 dólares para la Serie Mundial, y se venderán 10.550 asientos en las secciones regulares del estadio y 950 en las suites en "grupos" de cuatro asientos contiguos.

Las Grandes Ligas indicaron que cada espacio tendrá una distancia de al menos seis pies (do metros) y se utilizará un patrón de tablero de ajedrez, con filas alternas de asientos en el medio o filas en los extremos. Los asientos no vendidos serán precintados.

También indicaron que no se venderán asientos en las primeras seis filas dentro de los 20 pies (seis metros y medio) del campo, dugouts o bullpen.

Los aficionados no podrán acceder al nivel más bajo, que estará reservado para el personal de nivel 1 de las Grandes Ligas, como jugadores y gerentes.

Las máscaras faciales son obligatorias para los asistentes, excepto mientras comen o beben en sus asientos. Las concesiones y el estacionamiento serán sin efectivo, y el concesionario del equipo, Delaware North, está planeando artículos envueltos.

La serie de Liga de la Liga Nacional está programada en siete días consecutivos del 12 al 18 de octubre, mientras que la Serie Mundial se llevará a cabo del 20 al 28 de octubre, con días libres tradicionales entre los partidos 2 y 3 y los 5 y 6, en caso de que la serie lo requiera.

El campeonato de las Grandes Ligas se jugó sin aficionados durante toda la temporada regular y la ronda de comodines.

Por primera vez desde que se interrumpió el entrenamiento de primavera el 12 de marzo, los empleados del equipo y las familias de los jugadores pudieron asistir a los partidos esta semana.

Texas permite hasta 50 por ciento de capacidad en las sedes, pero las Mayores no informaron tener permiso del gobierno para que los aficionados asistan a los partidos de postemporada en el Dodger Stadium, en Los Ángeles, o el Petco Park, en San Diego, donde están programados los encuentros de postemporada de la Liga Americana.

Aparte de 1944, las únicas veces que se celebró la Serie Mundial en un sólo un sitio fueron en 1921 y 1922, cuando los Gigantes de Nueva York y los Yanquis jugaron partidos en casa en el "Polo Grounds". El antiguo "Yankee Stadium" se inauguró un año después en 1923.