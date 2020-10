¿Cuánto pesa Belén Esteban?

06/03/2020 Belén Esteban, en el plató de 'Sálvame' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER SÁLVAME



MADRID, 1 (CHANCE)



Belén Esteban no nos deja de sorprender y es que después de anunciar esta semana en su programa Sálvame que había empezado a andar todos los días una hora para quitarse de encima esos kilos de más que cogió en verano fruto de la tranquilidad y de las buenas comidas, ha desvelado por su cuenta de Instagram cuánto pesa. Y es que ya sabemos que la colaboradora estrella del programa cuando se va de vacaciones y vuelve a su rutina diaria, siempre aparece con unos kilitos de más, pero con una sonrisa de oreja a oreja por haber disfrutado de sus seres queridos y de la tranquilidad.



En esta ocasión, Belén Esteban aseguraba días antes de regresar de sus vacaciones con Miguel que había engordado mucho y nosotros la verdad es que no se lo notabas, aunque es cierto que supo disimular muy bien su figura física con looks abombados y anchos. Parece ser que la colaboradora ya se ha puesto manos a la obra para llegar al peso que tenía antes de irse en las vacaciones de verano y para ellos ha contado con la ayudo de una báscula inteligente.



Belén Esteban ha promocionado esta báscula en sus historias de Instagram y además ha desvelado, sin importarle nada, cuál es su peso actual: "64,100 kilos". De esta manera la colaboradora de televisión ha confesado por primera vez cuál es su peso y atención porque la Esteban está adelgazando y no va a parar hasta conseguir su peso ideal.