La banda BTS anima desde la ONU a los jóvenes que sufren por la pandemia

En la imagen, los integrantes de la popular banda surcoreana BTS. EFE/Nina Prommer/Archivo

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- Con un emotivo video en el marco de la Asamblea General de la ONU, la popular banda surcoreana BTS animó este miércoles a los jóvenes de todo el mundo que sufren actualmente por la pandemia del coronavirus.

Presentados por la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, los miembros del grupo hablaron sobre el impacto personal que la COVID-19 ha tenido en sus vidas y, sobre todo, en su estado de ánimo.

"Nuestra gira mundial se canceló totalmente, nuestros planes se esfumaron de golpe y me sentí solo", explicó RM, el líder del grupo, con sus compañeros compartiendo también la experiencia que han vivido en los últimos meses y cómo trataron de convertir la situación en una oportunidad para crear nueva música.

El mensaje de los surcoreanos estuvo marcado por un tono de esperanza, animando a los jóvenes a cuidar de sí mismos y prometiendo su apoyo incondicional a los miles de fans que tienen alrededor del mundo.

"Si nuestras voces pueden dar fuerza a la gente, eso es lo que queremos y eso es lo que seguiremos haciendo", subrayó Jung Kook, otro de los integrantes de la banda, en el video.

BTS ya ofreció hace dos años una intervención ante la Asamblea General de la ONU, convertida en viral en las redes sociales, donde este nuevo mensaje también tuvo un amplio impacto.

El video es parte de un esfuerzo de Unicef para tratar de limitar el impacto de la pandemia en los niños y jóvenes de todo el mundo, algo que incluye atención especial a la salud mental.

"Puede que las cosas no parezcan bien ahora mismo, pero podemos usar este tiempo para reimaginar y construir un mundo mejor. No están solos", subrayó Fore en su intervención.