Fallece Soraya Santiago, icono de la comunidad LGBT de Puerto Rico

Fotografía de archivo fechada el 15 de octubre de 2015 que muestra a la activista transgénero Soraya Santiago (i), mientras posa junto a los codirectores del documental "Mala Mala" Dan Sickles (2-i) y Antonio Santiago (2-d), la transexual Ivana Fred (d) y Alberic Prado (c-sentado) en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 22 sep (EFE).- Soraya Santiago, icono de la comunidad LGBT de Puerto Rico por ser la primera persona en someterse a un cambio de género, falleció este martes a los 72 años en la localidad de Carolina, municipio vecino a San Juan.

El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano informó a través de un comunicado del fallecimiento de Santiago, que en los últimos momentos estuvo acompañada por la también activista Ivana Fred.

"No hay palabras que describan el dolor que siente la comunidad trans, la comunidad LGBTTIQ+ y todo aquel que la conoció y la amó. Soraya fue pionera, fue nuestra maestra, fue nuestro faro", subrayó Fred.

"Ella nos abrió camino a todas las personas trans y nos deja un legado de lucha que es insuperable. Me quedo con la satisfacción de haberla honrado en vida y me quedo con el compromiso de seguir su lucha por toda la gente trans", subrayó.

Serrano también recurrió a las redes sociales para mandar un mensaje póstumo en memoria de la legendaria activista en el que se señala: "Soraya inmortal. Legendaria, visionaria, pionera. Hoy pasa a otro plano, pero su legado será eterno. Rompió esquemas, vivió libre, luchó como nadie".

"Mucho antes de que cualquiera diera pasos para afirmar su identidad, Soraya digna se posicionaba en la historia. Su amistad era incondicional y férrea, su lealtad inquebrantable, su amor era absoluto. Me honra saber que siempre conté con su amor y que siempre creyó en mí. Soraya, vives en mi corazón y en el de tanta gente a quien tu vida le abrió caminos de equidad, amor, libertad, justicia y esperanza. Te amé, te amo y te amaré", destacó Serrano.

Santiago fue la primera persona en someterse a una cirugía de confirmación de género en Puerto Rico, en la década de los 70.

Escribió un libro, "Hecha a mano" que detalla sus vivencias y en que narra parte de su historia.

Fue reconocida como veterana de la lucha de Stonewall en el cincuenta aniversario de la Parada LGBTTIQ+ de Nueva York.

Soraya Santiago fue la primera candidata abiertamente trans en postularse a un puesto político cuando se presentó como candidata a la Asamblea Municipal del municipio de Carolina.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien siempre se ha destacado por apoyar al colectivo LGBT de la isla, dijo que Soraya Santiago es una heroína.

"Una heroína por la lucha de la dignidad de nuestros compatriotas de la comunidad TRANS murió luego de una batalla contra el cáncer. Te queremos, te debemos mucho y nunca te olvidaremos. Descansa querida pero sigue dándonos fuerza desde allá. Te voy a extrañar", señaló la alcaldesa en su cuenta de la red social de Twitter.