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El ecuatoriano Sergio Vásquez se vincula al Los Ángeles de la MLS estadounidense

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Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- El centrocampista ecuatoriano Sergio Vásquez dejó este martes el Orense, de la primera división de Ecuador, tras un acuerdo para la transferencia del 70 % de los derechos económicos al Los Ángeles FC de la MLS estadounidense, precisaron los equipos en sus redes sociales.

El club californiano publicó en X una fotografía del centrocampista y resaltó: "Sergio Vásquez es negro y oro" y añadió: "LAFC adquiere al mediocampista del Orense de la serie A de Ecuador".

Por su parte, el Orense expresó: "Se ha llegado a un acuerdo con el club LAFC de la MLS para la transferencia del 70 % de los derechos económicos de nuestro canterano Sergio Vásquez, para que continúe su carrera en Estados Unidos".

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Apuntó que el "Orense mantendrá el 30 % de sus derechos económicos, con proyección a una futura transferencia".

El centrocampista o atacante de 22 años comenzó su formación en el Orense cuando tenía 11; disputó en el año 2022 la Copa Libertadores de la categoría Sub'20 y al año siguiente debutó en la primera división local, jugando 86 partidos, en los que anotó 5 goles y otorgó 7 asistencias. EFE

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