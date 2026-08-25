El expresidente Humala no ve garantías en Perú para que su esposa deje su asilo en Brasil

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Lima, 25 ago (EFE).- La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), permanecerá asilada en Brasil pese a que el Tribunal Constitucional anuló para ella el proceso por supuesto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales, del que el exmandatario también quedó librado.

Humala, que recientemente salió de prisión tras haber sido condenado a 15 años de cárcel en abril de 2025, aseguró en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que su esposa permanecerá todavía en Brasil junto a su menor hijo al considerar que la persecución política y judicial que denuncia subsiste en otros casos aún abiertos.

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Nadine Heredia solicitó junto a su hijo de 14 años asilo en la Embajada de Brasil en Lima el 15 de abril de 2025, el mismo día que se le condenó a ella y a Humala por lavado de dinero, al supuestamente haber recibido donaciones del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011, respectivamente.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó en una reciente sentencia que el proceso en su contra fue ilegal ya que, en ese momento, no era delito la ocultación de aportes de campaña en la contabilidad del partido, y la Fiscalía tampoco logró acreditar el lavado de dinero al no comprobarse que dichos capitales procediesen de un origen ilícito.

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Pese a este fallo favorable, el exgobernante no ve todavía disipado el riesgo de que su esposa vaya a la cárcel en Perú por otros casos derivados de este juicio, en los que están procesados por supuestamente haber favorecido las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en la adjudicación de contratos de infraestructura pública como el Gasoducto Sur y el Centro de Convenciones.

"Todavía no encontramos las garantías suficientes en el ámbito jurídico para que mi esposa pueda retornar al país y no vaya a seguir la persecución judicial contra ella", sostuvo Humala.

"Todavía subsiste la persecución judicial con mi esposa, todavía tenemos que ser cautos y no podemos permitir que mi esposa venga al país en situación de precariedad judicial", añadió el expresidente, al reiterar la inocencia de ambos en los casos que siguen abiertos, especialmente en el caso de Heredia, que "nunca fue funcionaria pública".

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Respecto al asilo otorgado por Brasil a la ex primera dama, el exmandatario aseguró que no hubo una coordinación previa con el Gobierno brasileño, sino que ella acudió a la embajada por instrucción de sus abogados al ver que la lectura de la sentencia anticipaba una condena para ambos.

"No se conversó directamente con el presidente Lula (Da Silva). Hubiéramos recurrido (a solicitar asilo) con o sin Lula en el poder", aseveró Humala, para quien "a la luz de los hechos, la decisión (de conceder el asilo) fue la correcta".

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"De lo contrario, mi esposa hubiese estado más de un año injustamente en la cárcel y mi hijo se habría tenido que ir a un albergue", apuntó el expresidente al añadir que el se quedó para defender su honor y el de su esposa.

Humala señaló que "fue una decisión valiente de mi esposa, porque el asilo no es un exilio dorado, y es muy complicado empezar con un menor en otro lado sin saber hasta cuándo".

El exgobernante aseguró que la prisión ha consolidado su familia en lugar de romperla e insistió que han sido víctimas de una persecución política y judicial iniciada por el expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) tras las elecciones de 2006, que luego terminó afectándoles también a él y sus aliados, al punto de suicidarse para evitar ser detenido en 2019. EFE

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(foto) (vídeo)