Ni siquiera el covid-19 frena la escalada de llegadas de migrantes a Canarias

SHOTLIST TELDE, ESPAÑA15 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general jóvenes migrantes aprendiendo español en un centro de menores2. Plano medio jóvenes migrantes que aprenden español en un centro para menores, entre ellos Madassa Mohammed 3. SOUNDBITE 1 - Madassa Mohammed , migrante de Mauritania (hombre, 16 años, francés, 4 seg.): "No sabíamos que aquí había un coronavirus o alguna cosa" "On ne savait pas que ici il y avait un coronavirus ou quoi." 4. Plano medio jóvenes y su profesor de español hablando, entre ellos Madassa Mohammed5. Primer plano Madassa Mohammed 6. Plano medio Madassa Mohammed 7. SOUNDBITE 2 - Madassa Mohammed , migrante de Mauritania (hombre, 16 años, francés, 25 seg.): "Mi padre murió por eso vine. Soy el hijo más grande de mi madre y soy yo quien tiene que buscar dinero. Mis hermanas son pequeñas y mis hermanos también. Mi madre no puede trabajar porque ella es vieja. Así que me vi obligado a cruzar el mar para buscar dinero" "Mon père est mort, c'est a cause de ça que je suis venu. Je suis le grand fils de ma mère, c'est moi qui doit chercher de l'argent. Mes soeurs son petites et mes frères aussi sont petits. Ma mère aussi ne peut pas faire beaucoup de travail parce qu'elle est vieille . Moi je suis obligé de venir para la mer pour chercher de l'argent." MOGAN, ESPAÑA14 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general Bote de rescate que llega con migrantes al puerto de Arguineguín, en Mogán9. Plano medio Bote de rescate que llega con migrantes al puerto de Arguineguín, en Mogán10. Primer plano Bote de rescate que llega con migrantes al puerto de Arguineguín, en Mogán11. Plano general campo de rescate LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARIAS, ESPAÑA16 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 12. SOUNDBITE 3 - Noemi Santana, consejera de Derechos Sociales del gobierno regional de Canarias (mujer, español, 25 seg.): "La alternativa de quedarse en casa es peor que la de llegar aqui y hacer frente a la pandemia y ademas la gente que llega normalmente aunque sea poblacion adulta, suele ser poblacion bastante joven, por lo tanto ya conocemos todos la Covid y sabemos que aftecta con menor sintomatologia a las personas que no tienen patologias previas y a las personas jovenes. " MASPALOMAS, CANARIAS, ESPAÑA14 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano medio migrantes14. Primer plano migrantes15. Plano medio migrantes MOGAN, ESPAÑA14 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio policía y Cruz Roja que atienden a migrantes 17. Plano medio policía y Cruz Roja que atienden a migrantes MOGAN, ESPAÑA16 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 18. SOUNDBITE 4 - Jose Antonio Rodriguez , trabaja en la Cruz Roja (hombre, español, 23 seg.): "Con lo que conlleva el covid, son personas que tienen que guardar cuarentena, son personas que no se pueden estar mezclando unas con otras, aqui mismo vemos las instalaciones que tenemos que estan totalmente valladas, no se pueden estar mezclando unas con otras. Es considerable. Un recurso que antiguamente puede ser de una capacidad de 200 personas, actualmente se tiene que rebajar a un poco menos de la mitad." 19. Paneo de izquierda a derecha del pueblo al campamento de la Cruz Roja en el puerto20. Plano medio bote de rescate en el puerto y el campamento de la Cruz Roja LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARIAS, ESPAÑA16 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 21. SOUNDBITE 5 - Anselmo Pestaña, delegado del Gobierno español en Canarias (hombre, español, 26 seg.): "No hay posibilidad de repatriacion, tenemos cerradas las fronteras con Marruecos y con Mauritania a los efectos de la repatriacion, esos paises ahora mismo no te los admiten a pesar de los acuerdos que se habian suscrito en los anos 2000 y eso genera tambien una mayor presion dado que a ninguno de ellos los puedes estar devolviendo a sus paises o a las zonas de donde salieron." LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARIAS, ESPAÑA14 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Paneo de arriba hacia abajo edificio oficial donde se alojan los migrantes en cuarentena23. Primer plano migrante en una ventana24. Plano medio migrante en una ventana TELDE, ESPAÑA15 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 25. Paneo de derecha a izquierda jóvenes bailando en el parque cerca del centro.26. Plano general jóvenes bailando en el parque cerca del centro.27. Zoom out jóvenes bailando en el parque cerca del centro.