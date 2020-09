Los mejores lugares de Madrid para disfrutar de una media copa

07/08/2020 Te desvelamos los restaurantes y bares de la capital donde ya puedes disfrutar de tu media copa favorita EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CARLOS ALBA



Te descubrimos dónde puedes saborear la tendencia que cada vez cuenta con más fieles



MADRID, 21 (CHANCE)



Las medias copas constituyen una tendencia que, pese a ser una recién llegada en el amplio abanico de propuestas de bebidas, se está consolidando en numerosos bares y restaurantes de Madrid y se está convirtiendo en nuestra opción favorita para disfrutar de un aperitivo con amigos o de un afterwork con compañeros de trabajo. Y es que, servida en una copa de vino, con sólo 3 cl. de nuestro destilado favorito - ron, whisky o ginebra - y combinado con el mixer que prefiramos, hielo y una rodaja de limón, naranja o lima, cuenta con menos alcohol que un combinado tradicional, pero está igual de delicioso. Una alternativa a la caña, al vermut o al vino que llevábamos mucho tiempo esperando.



¿Cómo no se nos ocurrió antes la posibilidad de consumir medias copas e incluir el consumo de estos combinados innovadores en nuestros planes de ocio diurnos? Con un contenido alcohólico similar al de una caña, podemos disfrutar de una alternativa diferente, original y, para qué negarlo, más sofisticada y colorida que las sempiternas cervezas.



Esta tendencia, que cada vez cuenta con más adeptos, puede consumirse ya en algunos de los mejores restaurantes, terrazas y bares de Madrid. Desde Murillo Café - situado cerca del Museo del Prado y donde podemos disfrutar de una media copa de J&B con tónica rosa y una rodaja de pepino después de ver el famoso "Las Meninas" - hasta Picalagartos, en plena Gran Vía madrileña y con unas vistas de la ciudad que saben mejor con ginebra Tanqueray London Dry, tónica y lima. Sin olvidar el restaurante Flavia, donde tomarte un Johnnie Walker con ginger ale después de descubrir los tesoros que guarda el Museo Arqueológico Nacional, puede convertirse en toda una experiencia.



El consumo de la Media Copa está cada vez más extendido en la capital, y locales tan populares como Pathio, El Velázquez 17 o Greener, por poner sólo algunos ejemplos, han incluido en sus cartas de aperitivos esta opción de disfrutar de nuestro combinado favorito pero con menos alcohol. Así que, si eres de los pocos que todavía no la ha probado, no te quedes con las ganas.



Si vives a las afueras de la capital, no te preocupes, puesto que encontrarás sin problema un lugar donde disfrutar de tu media copa. En Boadilla, no te pierdas las medias copas que ofrecen en "DO Boadilla", mientras que en Las Rozas puedes acercarte a Jeribeque. El Urogallo, en Majadahonda, y El Kiosko Moraleja Green, en Alcobendas, por enumerar tan sólo a algunos, no se han querido quedar atrás y ofrecen a sus clientes un amplio surtido de medias copas.



Cada vez toma más fuerza esta tendencia de consumo que ha llegado para quedarse y que se está consolidando como una de las grandes apuestas del otoño. Son más y más los bares y restaurantes que ya la han incorporado a sus cartas, así que, si todavía no la has probado, ¡ya estás tardando! No seas el último en unirte a esta nueva manera de disfrutar del sabor de tu combinado favorito con menos alcohol.