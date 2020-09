Coronavirus.- Guatemala prorroga las restricciones con Giammattei convaleciente por coronavirus

21/07/2020 Alejandro Giammattei con mascarilla POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE GUATEMALA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado una prórroga de las restricciones para contener la pandemia de coronavirus, advirtiendo de que "el peligro no ha pasado", como él mismo ha podido constatar tras confirmar el pasado viernes que había contraído la COVID-19.



Al contrario que en otras ocasiones, Giammattei ha realizado el anuncio de las medidas en un comunicado y no mediante un discurso a la nación. "Sigo laborando desde casa, confiando en las instituciones que nos apoyan, en las responsabilidades del Gobierno para el bienestar del país", ha dicho en Twitter.



"Tengo tanto por agradecer a Dios. Aunque mis síntomas son leves, estoy consciente de los cuidados que debo tener", ha afirmado el mandatario, quien considera que Guatemala está siendo víctima de una "segunda ola" de contagios por la progresiva relajación de las restricciones en las últimas semanas.



Giammattei ha asumido que ha pedido "paciencia" a la población guatemalteca y ahora ha instado a "aguantar un poco más". "Es tiempo de cuidarnos y de cuidar a los demás", ha dicho, instando a la ciudadanía a seguir respetando los protocolos sanitarios y a usar mascarilla "todo el tiempo".



En contra de lo que había venido ocurriendo hasta ahora, el Gobierno no prolongará las restricciones 15 días más, sino solo ocho, hasta el 28 de septiembre. Entre las medidas que seguirán en vigor está un toque de queda desde las 21.00 a las 4.00 horas, mientras que 165 municipios siguen en el nivel rojo y, por tanto, con límites más estrictos por la prevalencia del virus.



Las autoridades sanitarias guatemaltecas han registrado por ahora 85.444 casos de coronavirus, entre ellos 3.119 fallecidos. La cifra de personas recuperadas supera ya las 74.800, según los datos del Ministerio de Salud.