Justicia de Ecuador avala ejecución de condena contra Correa por corrupción

En laimagen, el expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

Quito, 18 sep (EFE).- El tribunal de casación de la la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador negó este viernes los recursos de aclaración y ampliación de la sentencia contra varios procesados en el llamado caso "Sobornos 2012-2016", entre ellos el exjefe de Estado Rafael Correa, con lo que se deberá ejecutar la condena.

Con esa decisión, el caso deberá volver al primer tribunal que lo trató para que ordene la emisión de las órdenes de captura y se haga cumplir toda la condena.

Esta incluye ocho años de prisión para la mayoría de sentenciados y la pérdida de sus derechos de ciudadanía, entre otros.

El pasado 7 de septiembre, Correa quedó definitivamente apartado de la política de cara a los comicios de 2021, después de que la Justicia de su país desestimara su recurso para anular la sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016".

Un tribunal de Casación de la CNJ consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros quince sentenciados en el caso, por lo que no cabía la anulación del dictamen.

Con la sentencia en firme, el exmandatario se vio inhabilitado de participar en los comicios del 7 de febrero próximo, en los que aspiraba a la Vicepresidencia de la mano de Andrés Arauz, un joven salido de las filas de su movimiento Revolución Ciudadana.

Algunos de los sentenciados han anunciado acciones internacionales, para lo cual deben agotar las nacionales y en Ecuador aún pueden solicitar revisión a la Corte Nacional o presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

El propio Correa ha asegurado que acudirá al Sistema Interamericano de justicia para apelar la condena que, en su opinión, es "incongruente" y fue decidida por un tribunal de "jueces puestos a dedo".

"Dictaron una sentencia expresa con el claro objeto de impedirme participar en las elecciones e inscribir mi candidatura el 18 de septiembre", dijo el exgobernante (2007-2017) en una reciente entrevista con Efe.

Consultado sobre si aspira a reabrir todo el caso, Correa aseguró: "¡Todo! Sé que no tengo nada que ver con sobornos. Ahí podremos revisar las cosas de fondo y demostrar que nunca ha habido sobornos".

El caso "Sobornos" versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

Correa, que alega ser víctima de una persecución política por parte de su exaliado y actual mandatario Lenín Moreno, fue condenado en primera (abril) y segunda instancias (julio) por el delito de cohecho como autor mediato.