Barbados.- Barbados anuncia que dejará de reconocer a Isabel II como jefa de Estado a partir de 2021

La gobernadora general de Barbados, Sandra Mason, ha anunciado este martes que a partir del año 2021, coincidiendo con el 55 aniversario de la independencia de la isla caribeña, el país pasará a ser una república, dejando así de reconocer a la reina Isabel II como jefa del Estado.



"Llegó la hora para dejar atrás por completo nuestro pasado colonial", ha anunciado durante la apertura de la segunda sesión del Parlamento del país, ha señalado el medio 'Barbados Today' a través de redes sociales.



En un discurso escrito por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, Mason ha reafirmado que el "siguiente paso lógico" hacia la "plena soberanía" del país será convertirse en una república durante los actos de celebración del 55 aniversario de la independencia, en noviembre de 2021.



"Después de haber alcanzado la independencia hace más de medio siglo, nuestro país no puede tener dudas de su capacidad de autogobierno", ha señalado Mason, quien ha subrayado que la población local "quiere un jefe de Estado de Barbados".



No es la primera vez que el territorio, uno de los más pequeños del grupo de las Antillas menores, planea dar un paso similar. En 2015, las autoridades ya anunciaron que con motivo del 50 aniversario de su independencia, presentarían un proyecto para cambiar de jefe de Estado en noviembre de 2016, aunque finalmente no prosperó.



Barbados logró la independencia de Reino Unido en 1966, aunque Isabel II continúa siendo la jefa de Estado no sólo de este territorio, sino de otros más de 50, entre ellos varias de las islas del Caribe, como Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda o Bermudas.



Si Barbados logra desvincularse de la monarca británica, se sumaría a otras antiguas colonias que lograron conformarse como repúblicas, como Trinidad y Tobago, Dominica y Guyana.



Ya en 2003, Barbados dio un primer paso para desvincularse definitivamente del ancestral yugo colonial sustituyendo el Consejo Privado de Reino Unido, en Londres, que era su tribunal de apelaciones final, por el Tribunal de Justicia del Caribe, con sede en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago.