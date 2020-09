Belén Esteban, pletórica tras vender la casa de Toño Sanchís

14/09/2020 La de San Blas ha empezado el curso de la mejor manera posible, vendiendo la casa de Toño Sanchís que tantos quebraderos de cabeza le ha dado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Belén Esteban ha empezado el curso con una gran noticia que ha compartido emocionada en su programa, "Sálvame". Y es que la colaboradora ha conseguido, por fin, vender la casa de Toño Sanchís. Por el camino, años de una cruenta batalla judicial en la que la de San Blas pudo demostrar todo el dinero que su exrepresentante le había "robado", muchos disgustos y la adquisición de la vivienda de la discordia mediante subasta judicial el pasado mes de julio.



Sin emabargo, no fue hasta principios de marzo cuando Toño abandonó el chalet situado en Villanueva del Pardillo. Belén mostraba entonces las condiciones deplorables en las que la que fue su mano derecha había dejado la casa. Sin embargo, la colaboradora tenía el claro objetivo de vender esta propiedad para recuperar parte del dinero que Sanchís todavía no le ha pagado. Y, seis meses y 50.000 euros de inversión "para dejarla bonita" después, lo ha conseguido.



Así lo anunciaba una emocionadísima Belén en "Sálvame": "Tengo que deciros a todos que he venido la casa. Sé que los que me queréis os vais a poner muy contentos. Quería compartirlo con toda España. Estoy liberada. Tengo que dar las gracias a mi familia y sobre todo a mi marido. Quiero nombrar al que está siempre a mi lado. Era mi ilusión contarlo y que el mundo se entere de que estoy muy feliz".



Y es que no es para menos. La vivienda de Toño Sanchís se había convertido en un quebradero de cabeza para la ex de Jesulín que, después de una importante inversión cercana a los 50.000 euros y de que el marido de su amiga Tina arreglase todos los desperfectos, ha conseguido deshacerse del chalet de sus pesadillas por una buena cantidad que, sin embargo, no ha revelado.



Eso sí, Belen ha aclarado que su exrepresentante todavía le debe 357.000 euros, por lo que a la guerra judicial entre ambos aun le quedan unos cuantos capítulos.



Tras el programa, y como anunció en plató, Belén invitó a algunos compañeros a tomar algo en la famosa "Muralla". Acompañada por Mila Ximénez, la "princesa del pueblo" nos ha confesado lo feliz que está después de cerrar la compraventa de la casa de Toño. ¡No te pierdas sus declaraciones!