Uruguay.- Cultura.- La UA conmemora el centenario del nacimiento del escritor uruguayo Mario Benedetti

ALICANTE, 14 (EUROPA PRESS)



La Universidad de Alicante (UA), a través del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, ha conmemorado este lunes 14 de septiembre el centenario del nacimiento del escritor, poeta, narrador, dramaturgo y ensayista Mario Benedetti, en Paso de los Toros (Uruguay). El homenaje se ha celebrado en un acto institucional en el Campus universitario de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), institución con la que mantuvo un estrecho vínculo desde 1990 hasta su fallecimiento en 2009.



Según ha informado la UA, se ha procedido a la lectura del poema "Zapping de siglos" en un acto presidido por el rector de la UA, Manuel Palomar.



Se ha descubierto la placa conmemorativa de la efeméride, en la misma palmera que el propio Benedetti plantara en mayo de 1997, antes de la ceremonia de su investidura como Doctor Honoris Causa por la UA y en el que recitó el poema "Zapping de siglos" que, según dijo, había reservado inédito "para responder mínimamente a tanta generosidad" (El texto aparecería publicado un año más tarde en el libro La vida, ese paréntesis).



El rector ha querido dejar patente en su intervención el agradecimiento de la UA a Benedetti en el día en que se cumplen cien años de su nacimiento. Palomar ha destacado que "la entrada de Benedetti en el mundo académico y los lazos de amistad que aquí tejió con José Carlos Rovira, Carmen Alemany y el grupo de literatura hispanoamericana que se estaba gestando, fueron sin duda, y como es bien conocido, muy importantes para Benedetti, tanto en su proyección académica como en la esfera más personal, pues aquí se sintió profundamente arropado en aquellos años 90 que culminaron, tras el doctorado honoris causa en la UA en 1997, con la concesión del Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía dos años después, en 1999. Un hecho que hoy felizmente se repite con el poeta chileno Raúl Zurita".



"A través del Centro que lleva su nombre y que alberga su biblioteca personal de Madrid, los veintiún años transcurridos desde 1999 (cuando se creó el CeMaB) han convertido a la UA en todo un referente en España para los estudios y la divulgación de la literatura y la cultura latinoamericana", ha finalizado Palomar.



La directora del CeMab, Eva Valero, ha desgranado durante su intervención, las claves de la celebración del Centenario que, a primeros de año contaba con un amplio programa homenaje, mermado ahora por la pandemia y que ha conllevado la cancelación del acto central: el Congreso Internacional Mario Benedetti, que debía celebrarse el próximo mes de octubre.



"Sin embargo, y a pesar de tantos pesares, hoy por fortuna estamos aquí para, en este acto sencillo, rendir el tan merecido recuerdo a Benedetti desde la UA" ha declarado Valero y ha añadido "otros eventos quedan si no cancelados, aplazados, pero algunas actividades han podido llevarse a cabo, tales como la exposición "Benedetti y la UA (1990-2003). Defensa de la alegría", que estuvo expuesta en 2014 y que desde hoy puede visitarse de nuevo en la sala Aifos (cumpliendo los límites de aforo) con novedades: una versión online de la exposición que incluye el recitado de los poemas que se encuentran en los paneles, en la voz de Benedetti".



Además de esta exposición, Eva Valero ha anunciado, como novedad, una segunda exposición adaptada al nuevo contexto: "'Querido Mario'. Dedicatorias en la biblioteca madrileña de Mario Benedetti", que será inaugurada próximamente.



Tal y como detalla Valero, "se trata de una exposición virtual en la que el público podrá leer una selección de unas mil dedicatorias tanto de escritores como Juan Gelman, José Emilio Pacheco, Rosa Montero, José Luis San Pedro, Rafael Alberti, Maruja Torres, Manuel Vicent, Juan Cruz, Luis García Montero, Álvaro Mutis, Caballero Bonald, Benjamín Prado, Enrique Cerdán Tato, y un largo etc. como de personajes públicos entre los que se encuentran Paco Rabal, Gila, Gregorio Peces Barbas, Jorge Valdano, etc".



Además, los próximos días 5 y 6 de octubre el CeMaB celebrará el II Seminario de la Literatura Hispanoamericana en el aula: Maestro Benedetti (online), un encuentro en el que se aprovechará el potencial de Benedetti para acercar la poesía a los más jóvenes, con propuestas didácticas para trabajar la literatura hispanoamericana en aulas de Primaria y Secundaria, y para reflexionar en torno a la presencia de autores hispanoamericanos en el canon escolar actual.



A todo esto hay que añadir, tal y como ha explicado Eva Valero, "el que sin duda es nuestro mejor tributo desde el ámbito académico: la publicación en los próximos meses de las actas del congreso no celebrado, que nos darán el nuevo pulso sobre la obra de nuestro escritor desde el ámbito de la investigación filológica".



EL VÍNCULO BENEDETTI-UA



La directora del CeMaB ha realizado en su intervención un "recuento" de lo que el escritor aportó a nuestra institución: desde las conferencias impartidas a lo largo de los años que van de 1990 a 2003, cuando se produjo su última visita antes de su regreso definitivo a Montevideo, los recitales poéticos, no solo en la universidad sino también en lugares emblemáticos de la ciudad de Alicante.



Su participación en Coloquios organizados por esta universidad de la mano de José Carlos Rovira como el Coloquio Internacional "Literatura y espacio urbano" en 1993 en el que dio la conferencia inaugural; su memorable seminario "Un creador nos introduce en su mundo" en 1994; el recital no menos inolvidable titulado "A dos voces" con Daniel Viglietti en el abarrotado Paraninfo de la UA, en 1996 y de nuevo en 1997 bajo el título "Defensa de la alegría"; y el momento más importante, su entrada nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UA, tras un Congreso Internacional en aquellos días que fue especialmente significativo para su entrada en el mundo académico.



Todo este recorrido puede visualizarse en la exposición que se encuentra en la Sala Aifos.