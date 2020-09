Tenis.-Nadal: "No haber jugado el US Open me da una pequeña desventaja con la mayoría"

22/05/2020 El tenista español Rafa Nadal entrenando en las instalaciones de su Academia DEPORTES @RAFAELNADAL



El tenista español Rafa Nadal se ha mostrado "feliz de estar de vuelta" en Roma, donde esta semana afrontará su primer torneo oficial después de medio año, y ha avisado de que su ausencia del US Open le genera "una pequeña desventaja con la mayoría" de sus rivales, que llegarán más rodados.



"Estoy feliz de estar de vuelta. Las circunstancias han sido difíciles para todos, pero aquí estamos. Roma siempre es emocionante, es uno de los torneos más importantes del mundo, sin duda. No será lo mismo sin los aficionados y estando en la burbuja, sin poder disfrutar un poquito de la ciudad, pero al menos tenemos el torneo y eso es positivo", valoró Nadal en una rueda de prensa virtual en Roma.



Tras más de seis meses parado, Nadal vuelve a la competición en el Foro Itálico. El español decidió no viajar a Estados Unidos para jugar el Masters 1.000 de Cincinnati y el US Open, optando por quedarse en casa debido a la pandemia y ahora regresa a la acción en un torneo que ha ganado en nueve ocasiones.



"He llegado con mucho tiempo para intentar hacer los entrenamientos adecuados y eso es lo que estoy haciendo. Estoy bien, con ilusión de volver a lo que es una parte importante de mi vida. He intentado entrenar lo mejor que he podido hasta día de hoy. Ha ido bien la semana, pero competir es otra historia, y más cuando llevo tantos meses sin hacerlo. No haber jugado el US Open me da una pequeña desventaja con la mayoría, pero confío en estar bien, competitivo", reflexionó.



El número dos mundial volverá con "una buena prueba" frente a Carreño, que llegó a semifinales en Nueva York. "Estoy feliz de volver a la competición sin grandes expectativas. Las expectativas que tengo son ir a la pista y tratar de sentirme competitivo. Ese es el primer objetivo. Ir a la pista, sentirme competitivo y luego veré cómo me siento y qué tipo de objetivos puedo buscar. A ver si consigo tener buenas sensaciones tras tanto tiempo", se preguntó.



Para lograrlo, Nadal apuntó que debe "ser paciente, tener calma y buscar el control de las emociones". "Los automatismos se pierden después de tanto tiempo sin jugar y no se recuperan tan fácil. La mayoría de los jugadores vienen jugando. Yo decidí otra hoja de ruta y aquí estoy. Estoy donde habíamos planeado y con unas sensaciones positivas que se tienen que trasladar a la competición", indicó.