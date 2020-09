Venecia premia el cine de autor de EEUU y la distopía del mexicano Franco

Venecia, 12 Set 2020 (AFP) - La oda a los trabajadores nómadas realizada por una joven cineasta de Estados Unidos se consagró este sábado en el Festival de Cine de Venecia que premió también la feroz distopía del mexicano Michel Franco.Con la conmovedora película "Nomadland", la directora estadounidense Chloé Zhao, de origen chino, de 38 años, se convierte en la primera mujer en recibir el León de Oro en 10 años.Aplaudida por el público y por la crítica, Zhao se hizo con el máximo galardón con un filme sobre los ciudadanos "invisibles", gente que viaja en furgonetas por todo el país en busca de trabajo, protagonizado por la premiada actriz Frances McDormand, ganadora de dos Óscar."¡Muchas gracias por este León de Oro!", agradecieron las dos a través de un mensaje de video enviado desde Estados Unidos, ya que no pudieron viajar debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus.La película, entre las pocas producciones estadounidenses que participaron en la 77ª edición del festival veneciano, dirigida, escrita y montada por Zhao, entra así en la lista de cintas candidatas al Óscar tras pasar por Venecia, como ocurrió con "Joker" de Todd Phillips el año pasado.El jurado, presidido por la actriz australiana Cate Blanchet, galardonó también al realizador mexicano Michel Franco con el León de Plata-Gran Premio del Jurado por su filme "Nuevo Orden", una metáfora despiadada de México y del mundo moderno, azotado por las diferencias sociales, el racismo y las desigualdades. Con escenas impactantes y brutales, entre asaltos, violaciones, ejecuciones, torturas, chantajes y corrupción, la película narra una insurrección que termina en un violento golpe militar. - Una advertencia - "Empecé este filme hace cinco años y no tenía idea de que esa distopía que imaginaba estaba tan cerca de la realidad, con las manifestaciones en Chile, Colombia, Hong Kong, el movimiento 'Black Lives Matter'", comentó Franco, 41 años, al recibir personalmente el premio en Venecia."No quiero ser pesimista. Este filme lo hice para que las cosas cambien (.. ) Hay que tener confianza en el futuro", lanzó desde el Palacio del Cine."Es una antiutopía, para decir: 'no lleguemos a eso'", había explicado la víspera el realizador en una entrevista a la AFP.El jurado galardonó también con el León de Plata a la Mejor Dirección al director japonés Kiyoshi Kurosawa por "Los amantes sacrificados". En cuanto a los intérpretes, la británica Vanessa Kirby, que se dio a conocer gracias a la serie "The Crown", obtuvo el premio a la mejor actuación por su primer papel como protagonista en el filme "Pieces of a woman" de Kornel Mundruczo. El actor italiano Pierfrancesco Favino fue premiado por su papel en "Padrenostro" de Claudio Noce, una historia ambientada en los llamados "años de plomo" en Italia.La primera Mostra de la era coronavirus se consagró con un balance positivo tras haber registrado cero contagios del virus.Sin las estrellas de Hollywood ni el público de aficionados y cazadores de selfis en el tapete rojo, el festival, que programó mucho cine independiente realizado por mujeres, se llevó a cabo en condiciones particulares, según una serie de medidas sanitarias estrictas, sin colas, ni aglomeraciones, con los espectadores sentados a distancia, con una silla vacía en cada lado.El primer gran festival internacional que se celebra en plena pandemia, duró diez días como es la tradición y será recordado como la edición de las mascarillas, con artistas, organizadores y periodistas con el rostro semicubierto. bur-kv/bc