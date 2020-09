Transportistas hondureños bloquean calles para exigir ayuda estatal y trabajo

Conductores del transporte público realizan un paro exigiendo se les permita retornar a sus labores en medio de la pandemia por COVID-19, hoy en San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle

Tegucigalpa, 7 sep (EFE).- Centenares de conductores de taxis y autobuses del transporte público iniciaron este lunes un paro en las principales ciudades de Honduras para exigir que el Gobierno les permita trabajar o les entregue un subsidio ante la falta de trabajo por el confinamiento para frenar la expansión de la COVID-19.

Los transportistas iniciaron la huelga antes de las 07.00 hora local (13.00 GMT), sin dejar claro por cuánto tiempo la mantendrán, lo que ha alterado la circulación del tráfico en ciudades de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Cortes y Colón, en el centro, norte y caribe del país, en el norte del país, informaron dirigentes del sector.

En Tegucigalpa, los conductores bloquearon con autobuses el paso a la altura del kilómetro 16 al sur de la capital que lleva hacia las fronteras que tiene Honduras con Nicaragua y El Salvador, lo que alteró la circulación del tráfico.

Los transportistas exigen un subsidio, aún no definido el monto, que este año no les cobren la matrícula de las unidades y el pago de 8.000 lempiras (unos 320 dólares) a cada uno aprobados por el Parlamento hondureño, dijo a periodistas el portavoz del Consejo Nacional de Transporte, Jorge Lanza.

Señaló que la mayoría de los transportistas tienen seis meses de no trabajar por la cuarentena decretada por el Gobierno de Honduras, vigente desde el 12 de marzo, con un toque de queda que la víspera fue extendido hasta el 13 de septiembre.

El Gobierno, que preside Juan Orlando Hernández, autorizó a mediados de agosto el regreso parcial de un sector del transporte público de pasajeros en un proyecto piloto como parte de la reapertura de la economía.

Otras protestas, con menos transportistas participando, se registraron en San Pedro Sula, ciudad al norte de Honduras, Comayagua y Siguatepeque, en la región central; La Ceiba y el departamento de Colón, en el Caribe del país centroamericano.

La comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, dijo que ha invitado a los transportistas a una reunión virtual para socializar una serie de medidas de alivio, pero los dirigentes exigen que el encuentro sea presencial.

"Todo el pueblo hondureño ha sufrido el impacto económico y una movilización solo perjudicará más. Trabajando juntos superaremos este reto”, subrayó Williams.

Sin embargo, los transportistas rechazaron que la reunión se celebre de manera virtual y exigen reunirse de forma presencial para firmar un acuerdo.

"Nosotros estamos firmes en la calle, porque ni el Instituto Hondureños del Trasporte ni el gobierno nos están apoyando, tenemos seis meses de no trabajar, esto es algo crítico", dijo a periodistas el dirigente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis), Víctor Aguilar.

Aseguró que están dispuestos a reunirse con las autoridades del IHTT, pero de "cuerpo presente", de lo contrario, "no vamos a suspender el paro hasta obtener una respuesta satisfactoria".

Honduras registra hasta ahora 64.764 casos de coronavirus y 2.007 decesos, según cifras oficiales.