Trump critica a la viuda de Steve Jobs, copropietaria de la revista The Atlantic

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Washington, 6 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este domingo a Laurene Powell Jobs, la viuda del fundador de Apple, Steve Jobs, y copropietaria de la revista The Atlantic, la cual publicó que el gobernante llamó "perdedores" y "fracasados" a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial.

“Steve Jobs no estaría feliz de que su esposa esté desperdiciando el dinero que le dejó en una fracasada Revista de Izquierda Radical que es dirigida por un estafador (Goldberg) y vomita NOTICIAS FALSAS y ODIO. Llámala, escríbele, hazle saber cómo te sientes”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario retuiteó junto a su mensaje una publicación en la misma red social de Charlie Kirk, presidente del movimiento Estudiantes por Trump, quien indicó que la viuda de Jobs ha donado al menos 500.000 dólares a la campaña del candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden.

En marzo de 2017, Trump se reunió en el Despacho Oval con Powell Jobs, que es fundadora y presidenta de una organización llamada Emerson Collective y dedicada a "eliminar barreras" para la "educación, la reforma migratoria y el medioambiente", según la página web del grupo.

También es copropietaria de The Atlantic , Anonymous Content y Concordia Studios, e inversora en Monumental Sports & Entertainment, agrega el sitio web.

El listado de las diez mujeres más ricas del mundo de la revista Forbes sitúa a Powell Jobs en el octavo puesto, con un patrimonio de 16.400 millones de dólares.

¿QUÉ DIJO EL ARTÍCULO?

Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses.

El mandatario tenía previsto desplazarse durante ese viaje al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento al asegurar que su "helicóptero no podía volar" con la lluvia de ese día.

La revista, que cita a cuatro fuentes conocedoras de lo sucedido, afirma que las verdaderas razones por las que Trump suspendió el acto fue porque temía que su pelo se despeinara con la lluvia y porque no le parecía importante homenajear a los estadounidenses muertos en la guerra.

"¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores", dijo Trump a varios miembros de su equipo la mañana en la que tenía previsto hacer la visita, de acuerdo con la prestigiosa publicación.

En otra conversación distinta durante el mismo viaje, Trump llamó "fracasados" a los más de 1.800 soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del bosque de Belleau contra los alemanes durante la misma guerra, según la revista.

MÚLTIPLES FUENTES

El editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, defendió este domingo la publicación del artículo, e indicó que se sintió seguro de hacerlo ya que tienen “múltiples fuentes con conocimiento de primera mano de las opiniones y comentarios del presidente”.

Goldberg declaró a la cadena CNN que consideró importante publicar, ya que no cree que el país haya tenido un presidente que “desprecie a los soldados estadounidenses, a los veteranos heridos, a las personas que ha muerto en combate”.

El editor dijo esperar que se publiquen “más informes" y "más confirmación” sobre este tema, así como nuevas piezas en los próximos días y semanas.

En ese contexto, defendió la decisión de usar fuentes anónimas “en un clima en el que -dijo- el presidente de Estados Unidos trata de intimidar activamente”.

“Estas no son personas anónimas para mí”, aclaró sobre las fuentes del polémico artículo.

Consultado sobre el tema, el secretario de Asuntos de Veteranos, Robert Wilkie, atribuyó la situación al “calor de la campaña” electoral.

“Juzgo a un hombre por sus acciones y las acciones han sido beneficiosas para los veteranos de todo el país en formas que no hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial y también diría lo mismo para el Ejército”, declaró el funcionario a CNN, e indicó que cuando fue subsecretario de Defensa para Personal y Preparación vio al presidente firmando cartas de condolencias a los caídos en Afganistán e Irak.

“Estoy juzgando al presidente por lo que ha hecho como presidente”, zanjó Wilkie, que declinó pronunciarse sobre unos comentarios que hizo Trump en 2015 sobre el entonces senador republicano y excombatiente John McCain por haber sido prisionero de guerra durante cinco años en Vietnam.