Olivia de Borbón recuerda a su hermana Beatriz el día que hubiese cumplido 45 años

Cristina de Borbón, hija menor del Francisco de Borbón y Beatriz Von Hardenberg, fallecía el pasado 13 de febrero a causa de un accidente del que la familia prefirió no dar explicaciones. Una familia que se quedó destrozada tras la inesperada marcha de la joven, de la que todo el que la conoció destacaba su bondad y su alegría. Un mes después era su madre, la ex Duquesa de Sevilla, quien moría en Marbella a causa de un paro cardíaco por el EPOC que padecía.



Olivia de Borbón, miembro más mediático de la aristocrática familia, vivía así los peores momentos de su vida, de los que poco a poco se recupera con el apoyo de su marido Julián Porras y sus hijos Flavia y Fernando Enrique.



La empresaria, muy unida a su hermana, ha querido recordarla de un modo especial. Y es que hoy Cristina de Borbón hubiese cumplido 45 años. Con una fotografía de cuando ambas eran dos preciosas niñas, Olivia le ha dedicado una emotiva felicitación de cumpleaños: "Mi querida pequeñaja, feliz cumpleaños. Este año me toca celebrarlo sin ti. Aun no tengo palabras para describir el vacío que nos has dejado, pero prometo hoy recordar todos esos miles de momentos que pasamos juntas con alegría. Te quiero para siempre mi Cris".