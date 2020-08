Bahamas registra saturación de hospitales por enfermos de coronavirus

En Bahamas hay un total de 2.057 casos positivos y 50 muertos por la enfermedad. La población total es de 393.871 habitantes. EFE/Adalberto Roque/Archivo

San Juan, 29 ago (EFE).- Oficiales médicos en Bahamas alertaron este sábado de saturación en los hospitales del país para los enfermos de la COVID-19 y subrayaron que los trabajadores sanitarios están al borde del agotamiento.

En las últimas 24 horas se han registrado 34 nuevos casos de coronavirus, por lo que la presidenta de la Asociación de Personal Médico de Bahamas (CPSA, en inglés), Sabriquet Pinder-Butler, pidió "cero tolerancia" hacia aquellas personas que no cumplen con las medidas para frenar la propagación.

En Bahamas hay un total de 2.057 casos positivos y 50 muertos por la enfermedad. La población total es de 393.871 habitantes.

"Dado que nuestras instalaciones sanitarias no tienen más espacio para casos positivos de coronavirus nuestros equipos sanitarios están saturados hasta el extremo, por lo que la CPSA recomienda cero tolerancia para aquellos que no llevan mascarillas en público o que incluso salen a la calle estando enfermos sabiendo que son positivos", dijo.

"No nos podemos permitir el lujo de perder más médicos, enfermeras o más personal sanitario por la COVID-19 o por estar agotados", recalcó en un comunicado.

"Estamos descorazonados por el alarmante aumento de las muertes relacionadas con el coronavirus", recalcó.

Sus declaraciones llegan días después de que el primer ministro, Hubert Minnis, anunciara una apertura económica gradual del país, pese al aumento de las muertes, decisión basada en la recomendación del sector sanitario.

Hace más de una semana, Minnis había anunciado el confinamiento de la población de Nueva Providencia, decisión que revirtió tras las críticas generalizadas por su acción.

Pinder-Butler explicó que la reapertura va a resultar en un aumento de casos y, en consecuencia, la presión sobre el equipo médico.

Tras recordar que la pandemia está lejos de desaparecer, explicó que otros países del Caribe están registrando un incremento de muertes y de aumento de contagio comunitario del virus.

Las autoridades de Guyana confirmaron la muerte de tres personas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, hasta sumar 35.

Los casos positivos son de 1.180 positivos, con 9 personas en la Unidad de Intensivos.

La población de la isla es del 781.268.

Jamaica reportó 141 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas, situándose el número total en 2.011. La población es de 2.848.206 habitantes.

En Surinam el número de positivos es de 3.848. Los habitantes son 586.632 personas.