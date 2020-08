7-0. Clayton Kershaw domina y Dodgers blanquean a Gigantes

Kershaw (4-1) ganó su tercera apertura consecutiva y vengó una derrota sufrida ante los Gigantes el pasado 8 de agosto. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El abridor estelar Kershaw lanzó seis entradas sólidas con cuatro ponches y los Dodgers de Los Angeles ganaron este jueves por blanqueada de 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el primer partido de la doble cartelera que tenían programada ambos equipos de la Liga Nacional.

La doble función se hizo necesaria, un día después de que ambos clubes decidieron que no jugarían, como una protesta contra la injusticia racial y los abusos policiales, lo que significó que los jugadores no perdieron ninguno de los salarios que tienen establecidos en la reducida temporada de 60 partidos

Kershaw aprovechó la ocasión para manifestar apoyo a sus compañeros de raza negra.

"El que los jugadores se mantengan unidos y decidan no disputar un encuentro de las mayores es algo grande", consideró el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, quien es negro, antes del primero de dos duelos reducidos a siete entradas.

El jardinero izquierdo AJ Pollock bateó un jonrón de dos carreras, y el astro Mookie Betts llegó a 1.000 imparables, en su juego número 824 dentro de las Grandes Ligas, al aportar un sencillo en el sexto episodio.

Se recuperó la pelota, para darle autenticidad y guardarla como reliquia en una caja protectora.

Betts estuvo cerca de no jugar. Inicialmente, tenía previsto ausentarse en señal de protesta. Cambió de opinión luego de hablar con Roberts el miércoles por la noche.

Kershaw (4-1) ganó su tercera apertura consecutiva y vengó una derrota sufrida ante los Gigantes el pasado 8 de agosto.

Una noche antes, se pronunció sobre el asunto racial en el que el deporte profesional se está viendo involucrado.

"Como un jugador blanco en este equipo, ¿cuál es la forma en la que muestras apoyo? ¿Qué es algo tangible que podamos hacer para ayudar a nuestros hermanos negros en este equipo?", se preguntó Kershaw al respaldar la posibilidad de que Betts no jugara el miércoles. "Una vez que Mookie dijo que no jugaría, eso realmente abrió nuestro debate como equipo, acerca de lo que podíamos hacer para respaldarlo".

La derrota fue para el abridor Logan Webb (2-3), que nunca pudo con el bateo oportuno de los Dodgers, que tuvo a Pollock de líder al irse de 3-2 con dos carreras anotadas y una impulsada, después que pegó su sexto jonrón de la temporada.