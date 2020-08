Putin dice que Rusia ha organizado una fuerza policial para ayudar a líder bielorruso

Por Gabrielle Tétrault-Farber y Andrei Makhovsky

MOSCÚ/MINSK, 27 ago (Reuters) - El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que el Kremlin había creado una fuerza policial para apoyar al líder bielorruso Alexander Lukashenko a petición de este, pero que no se desplegaría a menos que los disturbios en el país se descontrolen.

Las declaraciones fueron la señal más contundente de que Rusia está preparada para usar la fuerza en Bielorrusia, donde ha habido manifestaciones masivas desde las elecciones del 9 de agosto, que la oposición dice que fueron manipuladas para prolongar el gobierno de 26 años de Lukashenko.

"Tenemos, por supuesto, ciertas obligaciones hacia Bielorrusia, y la pregunta que Lukashenko planteó fue si proporcionaríamos la ayuda necesaria", dijo Putin a la televisión estatal.

"Le dije que Rusia cumpliría todas sus obligaciones. Alexander Grigorivich (Lukashenko) me pidió que creara una fuerza policial de reserva y lo he hecho. Pero acordamos que esto no se usaría a menos que la situación se salga de control".

El Consejo de Coordinación de la oposición bielorrusa dijo que la decisión de Moscú violaba el derecho internacional.

Polonia, miembro de la OTAN y vecino, también exigió a Rusia que desechara cualquier plan de intervención.

Polonia "insta a Rusia a que se retire inmediatamente de los planes de una intervención militar en Bielorrusia, bajo la falsa excusa de 'restaurar el control', un acto hostil, que viola el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo bielorruso, que debería ser libre de decidir su propio destino", dijo el primer ministro, Mateusz Morawiecki, en un tuit.

Bielorrusia está en un estado de agitación desde las elecciones. Las fuerzas de seguridad han golpeado a los manifestantes y arrestado a miles de personas en un intento de acabar con las manifestaciones masivas y las huelgas.

(Reporte adicional de Polina Ivanova y Tom Balmforth en Moscú y Joanna Plucinska en Varsovia, Editado en español por Javier López de Lérida)