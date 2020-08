Ciencia.-Los pollos domésticos tienen cerebros más pequeños

26/08/2020 El gallo rojo salvaje es el pariente salvaje del pollo domesticado. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PER JENSEN



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Investigadores de la Universidad de Linköping sugieren un proceso por el cual aves silvestres de la selva tropical podrían haberse convertido en pollos domesticados de hoy.



Cuando los científicos criaron selectivamente aves de la jungla con el menor temor a los humanos durante 10 generaciones, la descendencia adquirió cerebros más pequeños y les resultó más fácil acostumbrarse a eventos aterradores pero no peligrosos. Los resultados arrojan nueva luz sobre cómo la domesticación puede haber cambiado tanto a los animales en un tiempo relativamente corto.



Los pollos son las aves más comunes de la Tierra. Actualmente hay más de 20.000 millones en el planeta. Todos ellos provienen del gallo salvaje rojo, originalmente encontrado en el sureste de Asia. Esta especie fue domesticada por los humanos hace aproximadamente 10.000 años.



Los resultados del estudio actual muestran que cuando nuestros antepasados seleccionaron a los individuos más dóciles para la reproducción, es posible que al mismo tiempo hayan seleccionado inconscientemente aves con un cerebro diferente, uno que puede haber sido más adecuado para una vida entre los humanos. Los hallazgos se publican en Royal Society Open Science.



Los investigadores Rebecca Katajamaa y Per Jensen comenzaron con un grupo de gallos salvajes rojos y seleccionaron como progenitores a las aves que mostraban menos miedo a los humanos en una prueba estándar. El experimento de cría se llevó a cabo durante 10 generaciones. Las aves que mostraron mayor miedo a los humanos se colocaron en un segundo grupo. Los investigadores creen que de esta manera han imitado el factor que debió ser el más importante durante la domesticación temprana, a saber, que era posible domesticar a los animales.



Un resultado algo inesperado de la cría fue que los cerebros de las aves domesticadas se hicieron gradualmente más pequeños en relación con el tamaño del cuerpo, lo que refleja lo que les ha sucedido a los pollos domesticados modernos durante el proceso de domesticación. El cambio fue particularmente pronunciado en el tallo cerebral, una parte primitiva del cerebro que participa, entre otras cosas, en ciertas reacciones de estrés. El tallo cerebral era relativamente más pequeño en animales que no eran demasiado tímidos.



Los científicos llevaron a cabo dos experimentos de comportamiento para determinar si la diferencia en el tamaño y la composición del cerebro afectaba la capacidad de aprendizaje de las aves. Una prueba investigó la rapidez con la que las aves se acostumbraron a algo que podría resultar aterrador, pero que en realidad no era peligroso, en este caso una luz intermitente. Los pájaros domesticados se acostumbraron y dejaron de reaccionar al estímulo significativamente más rápido.



"Creemos que la capacidad de acostumbrarse rápidamente es beneficiosa para las aves que van a vivir entre los humanos, donde eventos desconocidos y aterradores, pero no peligrosos, son parte de la vida cotidiana", dice Rebecca Katajamaa, estudiante de doctorado en el Departamento de Física, Química y Biología en la Universidad de Linköping.



Los investigadores también investigaron si las aves diferían en la capacidad de aprender a asociar dos cosas entre sí, como acoplar un patrón determinado con la comida. Este proceso se conoce como "aprendizaje asociativo". Sin embargo, no encontraron diferencias entre los dos grupos.



No es posible decir si las diferencias en el comportamiento mostradas en el estudio están directamente relacionadas con las diferencias en el tamaño y la composición del cerebro. Los investigadores planean investigar esto con más detalle.



"Nuestro estudio no solo arroja luz sobre un posible proceso por el cual los pollos, y posiblemente otras especies, se domestican. También puede brindar una nueva perspectiva sobre cómo la estructura del cerebro está conectada con las diferencias de comportamiento entre individuos y especies", dice Per Jensen, profesor del Departamento de Física, Química y Biología de la Universidad de Linköping.